Lubelskie. Mężczyzna w samej koszulce spędził noc leżąc w rowie. Przechodzień zadzwonił po pomoc

Lubelskie. Mężczyzna w samej koszulce spędził noc leżąc w rowie. Przechodzień zadzwonił po pomoc

Policjanci dostali zgłoszenie, że w przydrożnym rowie leży nagi mężczyzna. Okazało się, że 56-latek spędził noc leżąc w samej koszulce. Policjanci natychmiast owinęli go w koc termiczny i wezwali karetkę, która przewiozła go do szpitala. - Pamiętajmy, by zwracać uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem. Wystarczy powiadomić służby by uratować komuś zdrowie, a nawet życie - apelują policjanci.