Mężczyzna nie żyje. Kierowca daewoo matiza wypadł przez szybę

We wtorek (25.10) w Świdniku doszło do zderzenia dwóch samochodów. - 50-letni mieszkaniec Lubartowa kierujący pojazdem marki audi jadąc drogą podporządkowaną nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 56-letniemu mieszkańcowi Świdnika, który poruszał się pojazdem marki Renault - informuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka z KPP Świdnik. Siła uderzenia była tak duża, że kierowca audi wypadł poza pojazd, natomiast drugi samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na polu. Obaj kierujący zostali przetransportowani do szpitala. Niestety 50-latek w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

Z kolei w miejscowości Wólka Ratajska zginął 73-letni kierujący daewoo. - Jak ustalili na miejscu policjanci, kierujący samochodem osobowy marki daewoo na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Auto wjechało do rowu i dachowało. 73-letni kierujący wypadł z pojazdu. Pomimo podjętej reanimacji zmarł. Obecnie ustalamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia - informuje aspirant sztabowy Faustyna Łazur z KPP Janów Lubelski.