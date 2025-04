Nagły atak zimy. Prognoza IMGW na weekend

W ruch poszły odśnieżarki, łopaty, a na nogach przemierzających rano śnieżną breję pojawiły się z powrotem zimowe buty. Całe szczęście, że to najpewniej ostatni pocałunek zimy tej wiosny, zdaniem IMGW kończy się już ten "chłodny epizod pogodowy". Weekend ma już być ciepły. Choć dzisiaj, czyli w piątek 11 kwietnia, będzie chłodno i deszczowo, a wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie sporo niższa od tej na termometrach.

W sobotę ma być 10 stopni, w niedzielę przy pełnym słońcu powinniśmy zobaczyć nawet 17 kresek na termometrze. Czyli pięknie. Piątkowy szok będzie już tylko wspomnieniem... Dość nieprzyjemnym zresztą. - Dzisiaj na drogach Lubelszczyzny doszło już do 30 zdarzeń drogowych. Panująca obecnie aura sprzyja stłuczkom i kolizjom. Przyczyną większości zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze - informował z samego rana w piątek podkomisarz Kamil Karbowniczek z KWP Lublin.

Ale będzie lepiej. Najpełniej obrazuje to przekonanie małego chłopca, którego spotkaliśmy w piątek rano przy ul. Jantarowej w Lublinie. Z tatą wybrał się do przedszkola, a przez śnieżną breję przedzierał się na zajęcia... na rowerku. On wie, że to przejściowe trudności...

To nie pierwszyzna w historii Lublina. Na początku kwietnia 2000 roku padało tak obficie, że miasto stanęło w wielogodzinnych korkach. Na al. Racławickich ciężki, mokry śnieg powalił kilka drzew, które łamały się pod ciężarem. W 2014 roku było podobnie, na kilkanaście dni przed długim weekendem majowym na ulicach leżało kilkanaście, a nawet więcej centymetrów śniegu.

- Jakie plany na majówkę - to pytanie brzmiało wtedy jak ponury żart.