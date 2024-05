Kurier informuje o paczce do odbioru? Fala nowych oszustw!

Uwaga na fałszywych kurierów! Informują o paczce i żądają pieniędzy. Można stracić fortunę

Czasami kurierzy dzwonią do nas w środku dnia, a my szybko odbieramy paczkę lub wykonujemy polecenia dostarczającej ją osoby bez szczególnego zastanowienia. Tymczasem okazuje się, że naciągacze podszywający się pod kurierów mogą wykorzystać ten pośpiech. Jeśli kontaktuje się z tobą kurier i informuje o paczce do odbioru, a potem okazuje się, że musisz zapłacić jakąś kwotę pieniędzy w związku z tą przesyłką, to bardzo możliwe, że znalazłeś się właśnie na celowniku naciągaczy! Pewna mieszkanka powiatu lubartowskiego straciła przez nich kilkanaście tysięcy złotych. Skontaktował się z nią mężczyzna podający się za kuriera. Ku zdumieniu 68-latki powiedział, że ma dla niej paczkę z Jemenu z pieniędzmi i złotem.

Najpierw kazał wpłacić 12 tysięcy złotych, potem 27 tysięcy

Jak zapewniał podrabiany kurier, paczka znajduje się na lotnisku Chopina, a do jej odbioru niezbędne jest wpłacenie 12 tysięcy złotych. Kobieta wpłaciła tę kwotę, ale wtedy tajemniczy nieznajomy stwierdził, że paczkę zatrzymała policja i podejrzewa 68-latkę o pranie brudnych pieniędzy, zaś by uniknąć kłopotów, kobieta powinna zapłacić kolejne... 27 tysięcy złotych. W tym momencie 68-latka z powiatu lubartowskiego na szczęście zorientowała się, że padła ofiara naciągaczy i zawiadomiła policję.

Jak nie dać się nabrać fałszywemu kurierowi? Oto ich stałe triki

Jak nie dać się nabrać? Oto policyjny poradnik zamieszczony na stronie lubartowskiej komendy:"Nie wierz w:*otrzymanie dużej sumy w tajemniczej paczce,*wygraną w zagranicznej loterii, w której nie brałeś udziału, a nawet o niej nie słyszałeś (by odebrać nagrodę międzynarodowym przelewem bankowym, poszkodowani muszą ponieść szereg kosztownych opłat np. za wystawienie dokumentów i certyfikatów, opłatę dla prawnika czy opłacenie podatku od wzbogacenia),*wiadomość o wielkim spadku po osobie, której nie znasz („odziedziczoną” fortunę można podjąć z banku po dopełnieniu formalności i opłaceniu kilku różnych należności, które jednak są niczym w porównaniu z olbrzymim spadkiem)"

Sonda Dopuściłeś się kiedyś oszustwa? Tak Nie Nie pamiętam

Kobieta miała odebrać paczkę ze złotem💰 i pieniędzmi💵, straciła ponad 1⃣2⃣0⃣0⃣0⃣złotych.Policjanci apelują o rozwagę: nie wierzmy w wielką wygraną ani nieoczekiwany spadek‼️👉https://t.co/Mkk6BXN4xh pic.twitter.com/dG5V6P9Gjp— Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie (@policjaLubartow) May 27, 2024

QUIZ. Najgrubsze wpadki gwiazd 2024! Rozpoznasz, komu się to przytrafiło? Pytanie 1 z 16 Festiwal w Sopocie 2024 to była wylęgarnia gwiazdorskich wpadek. Która piosenkarka wpadła na scenę w stroju przypominającym bieliznę? Roxie Doda Blanka Dalej