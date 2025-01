Kuracjusze nie mają pojęcia o tym triku. Przyda się przed wyjazdem na turnus!

Pijana matka przywiozła dziecko do przedszkola, a potem pojechała do pracy

Autor:

Spis treści

Podróż do sanatorium nie musi być ciężarem. Ten trik powinien znać każdy kuracjusz!

Turnusy w sanatoriach cieszą się popularnością i najczęściej na takie wyjazdy decydują się osoby starsze, które - jak wiadomo - muszą oszczędzać siły. Jeśli więc należysz do tego grona i jedziesz do uzdrowiska, a twoja walizka jest spakowana do pełna, pomyśl nad ułatwieniem swojej podróży. Okazuje się bowiem, że zamiast dźwigać ciężki bagaż, można nadać go kurierem lub pocztą pod adres, w którym będzie odbywał się pobyt. To banalne rozwiązanie, które może sprawić, że początek wyjazdu będzie o wiele przyjemniejszy.

Przeczytaj także: Darmowy wyjazd do sanatorium możliwy. Te osoby skorzystają! Znamy kryteria

Co zabrać do sanatorium? Te akcesoria warto mieć przy sobie

Turnus w sanatorium to trzy tygodnie dbania o zdrowie, napawanie się urokami uzdrowiska oraz oddawania się przyjemnościom życia towarzyskiego. Warto więc zabrać ze sobą rzeczy na różne okazje i akcesoria, których zazwyczaj brakuje w pokojach sanatoryjnych. Poniżej przedstawiamy listę rzeczy, które wręcz muszą znaleźć się w twojej walizce:

Suszarka

Ręcznik

Szlafrok

Kilka piżam

Dokumenty

Leki

Wygodny dres

Eleganckie ubrania

Zapas gotówki

Kosmetyki

Strój kąpielowy

Ulubione przekąski.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd