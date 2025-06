Długi weekend czerwcowy 2025. Kiedy wziąć urlop, by zyskać cztery dni wolnego?

Polska Rzeczpospolita Ludowa to czas, który wielu kojarzy się z szarością ulic, wszechobecnymi kolejkami i gospodarką planową. Nie zapominajmy jednak, że była to również epoka, w której motoryzacja zaczęła na dobre wkraczać w życie codzienne. Samochód w PRL-u co prawda nie był dobrem powszechnym, lecz symbolem prestiżu, sukcesu i często także cierpliwości – bo zdobycie wymarzonego pojazdu wymagało nie tylko pieniędzy, ale i znajomości, a czasem lat oczekiwania.

Motoryzacja w PRL-u. Jak wyglądał ruch uliczny?

W okresie PRL-u produkcja samochodów była podporządkowana planom rządowym, a nie realnym potrzebom rynku. Import aut z zagranicy był natomiast ograniczony, a rodzimy przemysł motoryzacyjny rozwijał się w specyficznych warunkach. Tym samym ruch uliczny wyglądał zupełnie inaczej niż dziś - samochodów było niewiele, ulice często były szerokie i puste, a parkowanie nie stanowiło problemu. Mimo to, samochody produkowane w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego zapisały się w pamięci wielu pokoleń. Poznajcie niektóre z ikon tamtej epoki.

Kultowe samochody z czasów PRL-u [ZDJĘCIA]

Samochód w czasach PRL-u. Coś więcej niż blacha i silnik

Samochody w czasach PRL-u były nie tylko środkiem transportu, ale częścią kultury oraz tożsamości kilku pokoleń Polaków. Dziś wiele z tych aut wraca na drogi jako odrestaurowane klasyki, przywołując nostalgię za czasami, które - choć trudne - miały swój niepowtarzalny klimat. Dźwięk silnika Syrenki, zapach nagrzanego plastiku w Maluchu czy majestat Warszawy to nie tylko wspomnienia, lecz fragment historii Polski zapisany na czterech kółkach.

