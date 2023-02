Ksiądz Artur nagrywał nagiego mężczyznę. Jest ważna decyzja

Wszeteczne praktyki wikarego miały miejsce 9 lutego w centrum handlowym Vivo w Lublinie. - Ktoś nagrywał mnie, jak korzystałem z toalety - poinformował policję poszkodowany. Policjanci nie zbagatelizowali sprawy, podobne sygnały dostawali już wcześniej. - Mężczyzna usłyszał zarzut utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody - informuje nadkom. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie. - Zabezpieczono dwa telefony i laptop księdza, by sprawdzić czy podobnych przypadków było więcej. Ks. Artur odpowiadał będzie za swój czyn z wolnej stopy. Nie uniknie jednak konsekwencji służbowych. Jak informuje ks. Jacek Świątek, rzecznik prasowy Biskupa Siedleckiego, purpurat postanowił odsunąć wikarego od wszelkiej pracy duszpasterskiej i skierować go do miejsca odosobnienia aż do zakończenia śledztwa i ewentualnego procesu. – Do kurii siedleckiej nie dotarły wcześniej żadne sygnały o jakichkolwiek zachowaniach odbiegających od przyjętych norm i reguł relacji międzyludzkich i społecznych wspomnianego księdza – dodał ks. Świątek.

