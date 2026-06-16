Kredyt sam się nie spłaci, chyba że masz te liczby! Wyniki Lotto, EuroJackpot i Mini Lotto z wtorku (16.06.2026)

Dzisiejszy wieczór może być tym momentem, w którym Twój stan konta wreszcie dogoni Twoją wyobraźnię. Sprawdź wyniki Lotto z 16 czerwca 2026 roku i przekonaj się, czy liczby w Multi Multi, EuroJackpot czy Ekstra Pensji ułożyły się po Twojej myśli. Zamiast planować kolejny zwykły tydzień, zobacz, czy dzisiejsze losowania nie wysyłają Cię prosto na zasłużony odpoczynek pod palmami.

Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.