Krajobraz jak po apokalipsie! Potężna burza w Lubelskiem. Drzewa miażdżyły samochody

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-01 20:27

Prawdziwy kataklizm w Dęblinie. Przez miasto przeszła potężna burza, która powalała drzewa, niszczyła samochody i uszkadzała budynki. Służby pracują bez przerwy, a synoptycy ostrzegają, że to może nie być koniec groźnej pogody.

Prawdziwy armagedon przeszedł nad Dęblinem w województwie lubelskim. Gwałtowna burza, której towarzyszył porywisty wiatr i potężne opady deszczu, spowodowała ogromne zniszczenia w mieście. Wiatr był tak silny, że łamał i wyrywał z korzeniami potężne drzewa, które następnie spadały na zaparkowane samochody i budynki, powodując gigantyczne straty.

Nawałnica w Dęblinie. Służby w akcji

Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby. Strażacy i policjanci od wielu godzin pracują, by usunąć skutki nawałnicy i zabezpieczyć niebezpieczne miejsca. Komenda Powiatowa Policji w Rykach w specjalnym komunikacie opisała sytuację i działania funkcjonariuszy.

 - Uwaga! Gwałtowna burza nad Dęblinem. Przez miasto Dęblin przeszła gwałtowna burza. Porywisty wiatr oraz intensywne opady deszczu doprowadziły do licznych zniszczeń. Powalone i połamane drzewa uszkadzały pojazdy, a silny wiatr powodował uszkodzenia budynków. Policjanci z Ryk i Dęblina wspólnie ze strażakami nieprzerwanie pracują na miejscu zdarzeń. Zabezpieczają miejsca niebezpieczne, wykonują niezbędne czynności oraz pomagają osobom poszkodowanym

- przekazuje Policja Rycka. 

Paraliż miasta. Ulice nieprzejezdne

Skutki nawałnicy są tak poważne, że doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego w niektórych częściach miasta. Powalone konary i drzewa całkowicie zablokowały przejazd. Lokalny portal zaapelował do kierowców o ostrożność i wybieranie alternatywnych dróg.

- Ulica Podchorążych jest obecnie nieprzejezdna z powodu skutków nawałnicy. Prosimy o omijanie tego odcinka i wybieranie tras alternatywnych

- poinformował portal E-Deblin Portal Nowoczesnego Miasta.

IMGW ostrzega. To nie koniec niebezpiecznej pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat, w którym szczegółowo opisuje zjawisko, jakie przeszło nad regionem. Synoptycy ostrzegają, że burze mogą się jeszcze pojawiać, a opady mogą być niezwykle intensywne.

- Nad regionem przemieszczają się burze z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim. Towarzyszy im opad deszczu do 10-15 mm/10 min, lokalnie około 20 mm/10 min który akumuluje się do 30-50 mm w ciągu godziny, jednakże w rejonie wschodniego Mazowsza i zachodniej Lubelszczyzny skumulowane godzinne sumy opadów osiągają 70 mm. Podczas przechodzenia burz odnotowywane są porywy do 80 km/h, jednakże niewykluczone są również porywy osiągające 90-100 km/h. Miejscami opady gradu. W najbliższym czasie aktywność burzowa będzie stopniowo słabnąć, jednakże miejscami nadal sumy opadów mogą dochodzić do 70-80 mm

- czytamy w komunikacie IMGW. 

Strażacy i policjantka usuwają powalone drzewa. Na zdjęciu obok pień miażdży auto. Więcej w serwisie SE Lublin.
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