Koszmar na drodze. Rannych trzeba było wydobyć z wraku. Tragiczne wieści

Lubelskie. Nie żyją dwie osoby po wypadku pod Włodawą. Strażacy wycinali je z wraku

Tragedia rozegrała się w piątek (7 lipca) na drodze wojewódzkiej nr 812. O wypadku poinformowali w mediach społecznościowych strażacy. - 7 lipca o godzinie 17:10 do Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej nr 812 na wysokości miejscowości Żłobek, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe. Na miejsce zdarzenia udały się trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej we Włodawie oraz jeden zastęp z OSP Włodawa. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do zderzenia czołowo bocznego samochodów Mercedes B-Klasa z samochodem Renault Thalia. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostało również auto VW Touran, które znajdowało się na poboczu jezdni – czytamy w komunikacie na Facebooku PSP we Włodawie.

Dwie osoby nie dające znaku życia był zakleszczone w zgniecionym jak puszka samochodzie. Strażacy musieli wycinać je specjalnym sprzętem z kupy pogiętej blachy. Niestety, lekarz stwierdził ich zgon. Na czas akcji droga była całkowicie nieprzejezdna. Teraz policja wyjaśnia, jak doszło do tej tragedii.