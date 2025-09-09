Naukowcy z USA opracowali rewolucyjną metodę recyklingu plastiku, która może zakończyć domową segregację śmieci.

Nowa technologia wykorzystuje katalizator niklowy, który przekształca odpady w surowce, takie jak oleje i woski.

Metoda jest tańsza, prostsza i bardziej wydajna niż obecne rozwiązania, co może zrewolucjonizować gospodarkę odpadami.

Czy to oznacza koniec uciążliwego sortowania śmieci w polskich domach?

Segergacja śmieci w Polsce

W Polsce obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów, który nakłada na mieszkańców obowiązek segregowania śmieci do pięciu pojemników: na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane. Choć rozwiązanie to miało zwiększyć efektywność recyklingu, w praktyce wciąż budzi wiele kontrowersji i problemów – od braku jednolitych zasad w różnych gminach, po częste błędy w segregacji. Co ciekawe, najnowsze badania naukowców z USA pokazują, że w przyszłości być może kwestia segregacji odpadów nie będzie już tak problematyczna. Jak to możliwe?

Koniec sortowania śmieci? Nowa metoda może zmienić recykling raz na zawsze

Problem odpadów, zwłaszcza plastikowych, od lat spędza sen z powiek zarówno naukowcom, jak i zwykłym mieszkańcom. Choć pojawiały się kolejne pomysły na ich przetwarzanie, żaden z nich nie stał się przełomem na miarę globalnych potrzeb.

Przełomowe rozwiązanie zaproponowali natomiast naukowcy z Northwestern University w USA. Ich badania opisane w prestiżowym czasopiśmie "Nature Chemistry" przedstawiają tani i wyjątkowo skuteczny katalizator na bazie niklu. Według założeń owa metoda jest efektywna, uniwersalna oraz nisko energochłonna.

Katalizator na bazie niklu. Jak działa proces amerykańskich naukowców?

Nowa metoda opiera się na specjalnym katalizatorze na bazie niklu i zamiast żmudnego sortowania oraz kosztownych procesów w wysokiej temperaturze, naukowcy proponują prostsze rozwiązanie - mieszankę plastików wystarczy poddać działaniu katalizatora niklowego i wodoru. Ten "chemiczny pomocnik" zamienia odpady w użyteczne surowce, takie jak oleje czy woski, które znajdują zastosowanie w produkcji paliw, smarów czy świec.

Jeżeli technologia rzeczywiście sprawdzi się w praktyce, może oznaczać ogromny przełom w gospodarce odpadami. Recykling stanie się prostszy, tańszy i bardziej efektywny, a konieczność domowego sortowania śmieci być może przejdzie do historii.