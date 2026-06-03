Pepco Group wystawia Dealz na sprzedaż

Władze Grupy Pepco postanowiły pozbyć się wszystkich sklepów szyldu Dealz zlokalizowanych na terytorium Polski. W grę wchodzą 344 punkty handlowe, które wkrótce zyskają nowego właściciela. Firma zdążyła już rozpocząć procedurę dezinwestycji i aktualnie negocjuje z podmiotami zainteresowanymi przejęciem sieci.

Jesteśmy w trakcie procesu sprzedaży Dealz. To dla nas strategicznie słuszne posunięcie. Obecnie rozmawiamy z zainteresowanymi stronami i potwierdzamy nasz zamiar i zobowiązanie do sprzedaży Dealz przed końcem naszego roku obrotowego - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Grupy Pepco, Stephan Borchert. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Dealz zamyka się w Polsce?

Decyzja o sprzedaży Dealz w naszym kraju podyktowana jest strategią Pepco polegającą na skupieniu się na kluczowej marce, czyli dystrybucji asortymentu non-food. Sklepy Dealz funkcjonują tymczasem w branży FMCG. Analizy zarządu wykazały, że ten segment przestał spełniać wymogi dotyczące zyskowności i wytyczonych celów rozwojowych.

Istotnym faktem jest to, że obecnie nikt nie wspomina o planach masowej likwidacji placówek Dealz. Fakt, że sieć zmienia właściciela, nie jest równoznaczny z jej wycofaniem z polskiego rynku. Oznacza to najprawdopodobniej, że poszczególne dyskonty będą nadal otwarte, jednak pod nowym zarządem i być może ze zmodyfikowaną wizją biznesową.

Pepco Group - sklepy sieci

Na przestrzeni lat w skład Grupy Pepco wchodziły trzy główne brandy detaliczne:

Pepco: wiodąca marka w strukturach grupy, działająca w Polsce i licznych państwach europejskich. W swoim asortymencie posiada ubrania, wyposażenie wnętrz, artykuły dziecięce oraz rzeczy codziennego użytku.

wiodąca marka w strukturach grupy, działająca w Polsce i licznych państwach europejskich. W swoim asortymencie posiada ubrania, wyposażenie wnętrz, artykuły dziecięce oraz rzeczy codziennego użytku. Dealz: sieć dyskontowa proponująca klientom produkty żywnościowe oraz przemysłowe.

sieć dyskontowa proponująca klientom produkty żywnościowe oraz przemysłowe. Poundland: dyskontowa sieć wywodząca się z Wielkiej Brytanii. Została zbyta na rzecz funduszu Gordon Brothers w 2025 roku.

Dzisiejsza wizja rozwoju Pepco Group opiera się na optymalizacji procesów i położeniu nacisku głównie na markę Pepco jako fundamentalną część prowadzonego biznesu. Brytyjski Poundland zmienił już właściciela, a w przypadku polskiego oddziału Dealz – tak jak zaznaczono wcześniej – wszystkie kroki prowadzą do jego odłączenia od grupy.