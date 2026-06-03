Koniec pewnej epoki. Właściciel Pepco pozbywa się znanej sieci w Polsce. Chodzi o setki sklepów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-03 11:52

To znaczący krok ze strony Pepco Group, która właśnie przygotowuje się do zbycia całej polskiej gałęzi sieci Dealz. Transakcja obejmie aż 344 placówki handlowe. Zmiana właściciela może wywrócić do góry nogami rynek dyskontów oferujących artykuły niespożywcze i rodzi mnóstwo pytań o przyszłość popularnych sklepów rozsianych po całym kraju.

Wielkie otwarcie Dealza w Białymstoku. Nowy sklep w Parku Handlowym Starosielce

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Autor: Jakub Sadkowski W piątek, 15 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 otworzyły się drzwi nowego sklepu Dealz w Białymstoku. Tym razem kolejny sklep sieci powstał w Parku Handlowym Starosielce przy ul. ks. Popiełuszki 118. Tuż przed otwarciem przed obiektem zebrała się długa kolejka pierwszych klientów. W środku czekały na nich specjalne promocje. Jakie produkty można tam znaleźć? Zobaczcie w naszej galerii!

Pepco Group wystawia Dealz na sprzedaż

Władze Grupy Pepco postanowiły pozbyć się wszystkich sklepów szyldu Dealz zlokalizowanych na terytorium Polski. W grę wchodzą 344 punkty handlowe, które wkrótce zyskają nowego właściciela. Firma zdążyła już rozpocząć procedurę dezinwestycji i aktualnie negocjuje z podmiotami zainteresowanymi przejęciem sieci.

Jesteśmy w trakcie procesu sprzedaży Dealz. To dla nas strategicznie słuszne posunięcie. Obecnie rozmawiamy z zainteresowanymi stronami i potwierdzamy nasz zamiar i zobowiązanie do sprzedaży Dealz przed końcem naszego roku obrotowego - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Grupy Pepco, Stephan Borchert.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Dealz zamyka się w Polsce?

Decyzja o sprzedaży Dealz w naszym kraju podyktowana jest strategią Pepco polegającą na skupieniu się na kluczowej marce, czyli dystrybucji asortymentu non-food. Sklepy Dealz funkcjonują tymczasem w branży FMCG. Analizy zarządu wykazały, że ten segment przestał spełniać wymogi dotyczące zyskowności i wytyczonych celów rozwojowych.

Istotnym faktem jest to, że obecnie nikt nie wspomina o planach masowej likwidacji placówek Dealz. Fakt, że sieć zmienia właściciela, nie jest równoznaczny z jej wycofaniem z polskiego rynku. Oznacza to najprawdopodobniej, że poszczególne dyskonty będą nadal otwarte, jednak pod nowym zarządem i być może ze zmodyfikowaną wizją biznesową.

Pepco Group - sklepy sieci

Na przestrzeni lat w skład Grupy Pepco wchodziły trzy główne brandy detaliczne:

  • Pepco: wiodąca marka w strukturach grupy, działająca w Polsce i licznych państwach europejskich. W swoim asortymencie posiada ubrania, wyposażenie wnętrz, artykuły dziecięce oraz rzeczy codziennego użytku.
  • Dealz: sieć dyskontowa proponująca klientom produkty żywnościowe oraz przemysłowe.
  • Poundland: dyskontowa sieć wywodząca się z Wielkiej Brytanii. Została zbyta na rzecz funduszu Gordon Brothers w 2025 roku.

Dzisiejsza wizja rozwoju Pepco Group opiera się na optymalizacji procesów i położeniu nacisku głównie na markę Pepco jako fundamentalną część prowadzonego biznesu. Brytyjski Poundland zmienił już właściciela, a w przypadku polskiego oddziału Dealz – tak jak zaznaczono wcześniej – wszystkie kroki prowadzą do jego odłączenia od grupy.

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