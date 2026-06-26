Koniec liczenia groszy czy kolejna sobota w robocie? Wyniki EuroJackpot, Mini Lotto i Kaskady z 26.06.2026

Piątkowy wieczór to idealny moment, żeby sprawdzić, czy twoje liczby w końcu postanowiły zrobić ci prezent na resztę życia. Zobacz, jakie padły wyniki Lotto 26 czerwca 2026 i czy zestawy w EuroJackpot, Ekstra Pensji czy Mini Lotto pokrywają się z tym, co masz skreślone na kuponie. Zamiast planować oszczędny weekend, być może właśnie teraz zyskujesz realną szansę na rzucenie wszystkiego i wyjazd w nieznane.

Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.