Kolejny atak zimy! Spadnie 20 cm śniegu

Początek roku jak na styczeń był dosyć ciepły. Słupki rtęci na termometrach pokazywały grubo powyżej dziesięciu kresek, wiec typowo zimowe krajobrazy były tylko wspomnieniem. Niestety, według najnowszych prognoz już w nocy z 18 na 19 stycznia nad nasz region nadciągnie zdecydowanie ochłodzenie. Temperatura ma spaść do koło 0 stopni Celsjusza, a wszystkiemu mają towarzyszyć opady śniegu. Według IMGW, w ciągu dwóch dni nad województwie lubelskim spadnie około 20 centymetrów śniegu. Topniejący śnieg oraz marznące deszcze z pewnością przyczynią się do pogorszenie warunków na drogach. IMGW jeszcze dziś ma wysłać specjalny alert przed gwałtowną zmianą pogody. Apelujemy do kierowców, by szczególnie uważali na drogach w czasie kolejnego ataku zimy.

Zaspy śniegu i siarczysty mróz. Zima uderzyła w Warszawę