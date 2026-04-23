Kolejna tragedia na drodze w woj. lubelskim. Pasażer fiata zginął na miejscu

Zderzenie na skrzyżowaniu

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem marki Fiat nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W konsekwencji doszło do zderzenia z busem marki Opel. Siła uderzenia była na tyle duża, że konieczna była natychmiastowa interwencja służb ratunkowych.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował w pobliżu miejsca wypadku. Ratownicy podejmowali działania mające na celu udzielenie pomocy poszkodowanym.

Lubelskie. Jazda pod prąd na rondzie

Śmiertelne skutki wypadku

Niestety, mimo podjętych działań, życia jednego z uczestników zdarzenia nie udało się uratować. Na miejscu zginął pasażer Fiata. Okoliczności zdarzenia są obecnie szczegółowo wyjaśniane przez policję.

Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu wypadku oraz wszystkich jego przyczyn. Wstępne ustalenia wskazują na nieustąpienie pierwszeństwa jako główny powód tragedii.

Apel policji do kierowców

Po raz kolejny policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drodze. Funkcjonariusze podkreślają, że nawet dobra widoczność i sprzyjające warunki pogodowe nie zwalniają kierowców z obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

