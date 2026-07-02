Kobieta zamarzła na dworze po kłótni z mężem. Pojawiły się nowe informacje

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-02 15:56

Tragiczny finał kłótni małżeńskiej pod Włodawą. 37-letnia kobieta zamarzła po tym, jak wysiadła z samochodu w mroźną noc. Nowe ustalenia biegłych rzucają światło na okoliczności jej śmierci. Śledztwo w sprawie nieudzielenia pomocy trwa.

Zamarznięcie 37-latki. Nowe informacje w sprawie

Tegoroczna zima przeszła do historii jako wyjątkowo mroźna. Tym większe emocje wzbudziła sprawa, o której głośno było na początku roku w rejonie Włodawy (woj. lubelskie). Wieczorem 6 stycznia, gdy na dworze termometry wskazywały około -15 stopni Celsjusza, do domu wracało samochodem małżeństwo. Nagle między parą doszło do kłótni w wyniku której 37-latka opuściła pojazd bez odzieży wierzchniej i oddaliła się z niego. 

Cała sytuacja miała miejsce w słabo zaludnionym terenie pomiędzy miejscowościami Włodawa i Okuninka, na wysokości stawów rybnych przy rzece Włodawka. Z relacji męża wynika, że choć początkowo ruszył samochodem bez kobiety to zawrócił i próbował ją namówić na powrót do pojazdu. Ta jednak odmówiła.

Na drugi dzień zaginięcie kobiety zgłosiła matka 37-latki, która zaniepokoiła się tym, że ta nie wróciła do domu na noc. Rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, które po kilku dniach zakończyły się tragicznym odkryciem. 37-letnia Emilia z Włodawy została odnaleziona martwa. 

Nieoficjalne ustalenia w bulwersującej sprawie

W sprawie śmierci 37-latki toczy się śledztwo, w ramach którego śledczy wystąpili m.in. o opinię biegłych. Do nieoficjalnych ustaleń w niej zawartych dotarli dziennikarze RMF FM. Jak przekazała w czwartek, 2 lipca rozgłośnia 37-latka zmarła na skutek wychłodzenia, a w jej śmierci nie brały udziału osoby trzecie.

Dodatkowo w chwili zgonu była mocno pijana - badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w jej organizmie. Wątpliwości od początku budziły zadrapania obecne na ciele kobiety i fakt, że była częściowo rozebrana. Biegli mieli stwierdzić, że rany powstały w czasie przedzierania się kobiety przez łąki w okolicach rzeki Włodawka, gdzie później natrafiono na ciało. Z kolei częściowe obnażenie ciała ma stanowić naturalny skutek narażenia na ekstremalnie niskie temperatury osoby będącej pod wpływem alkoholu. To zjawisko znane jako "paradoksalne rozbieranie" to faza hipotermii, w czasie której skrajnie wyziębiony, pijany człowiek zdejmuje z siebie ubrania odczuwając pozorne ciepło. 

Po spłynięciu opinii biegłych dalsze decyzje w sprawie podejmie prokurator, który zdecyduje, co zrobić dalej z postępowaniem prowadzonym w kierunku ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Policjanci i strażacy na śniegu. Na miniaturowym zdjęciu kobieta. O tragedii we Włodawie przeczytasz na SE Lublin.
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