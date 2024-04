Mężczyzna wpadł do studni! Tragedia na Lubelszczyźnie

Działo się to dzisiejszego ranka (czwartek, 18 kwietnia). Policjantka janowskiej komendy idąc do pracy zauważyła małego chłopca, który biegał po chodniku w samej piżamce. - W pobliżu nie było żadnego opiekuna malucha. Policjantka obawiając się o zdrowie i życie dziecka, zabrała go na komendę. Tam zaopiekowali się nim funkcjonariusze. Kilkulatek otrzymał także posiłek - informuje aspirant sztabowy Faustyna Łazur z KPP Janów Lubelski.

Jednocześnie policjanci próbowali ustalić, gdzie są rodzice chłopca. Niestety z maluchem trudno było się porozumieć. Niedługo później do komendy wbiegła zdenerwowana kobieta. - Z jej relacji wynikało, że kiedy spała w mieszkaniu, 3-letni syn otworzył sobie drzwi i wyszedł na zewnątrz za psem. Kiedy zorientowała się, że malca nie ma w domu, natychmiast wybiegła go szukać. Trzylatek cały i zdrowy trafił pod opiekę mamy - dodaje oficer prasowy.

- Apelujemy do rodziców i opiekunów dzieci, by zwracali uwagę na swoje pociechy, zwłaszcza bardzo małe, które nie zdają sobie sprawy z zagrożeń. Należy właściwie zabezpieczać drzwi czy okna, aby dziecko nie mogło samodzielnie wyjść - apeluje aspirant sztabowy Faustyna Łazur.

