Kobieta ugodzona nożem. Tragedia przed sklepem w Lublinie

Do tego dramatu doszło w ostatnią niedzielę (18.02) w dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie. - Pod sklepem spożywczym pojawił się pobudzony mężczyzna. W pewnym momencie wszczął sprzeczkę, podczas której ugodził nożem w brzuch 48-latkę. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż kobieta próbowała rozdzielić przepychających się mężczyzn - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP Lublin.

Po zdarzeniu bandyta uciekł. Mieszkanka Lublina z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Od razu rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. 34-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziś Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ wnioskuje do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Napastnikowi grozi do 20 lat więzienia.

