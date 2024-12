Kobieta potrącona na pasach. Autem kierował 19-latek

"Wierzymy, że pan Bóg pomoże to zaakceptować". Krzysztof zginął próbując ratować swoje dzieci. Pogrzeb ofiar pożaru domu w Idalinie

Do tego wypadku doszło w piątek (20.12) około godz. 7 rano. W miejscowości Kijany (gmina Spiczyn) doszło do potrącenia kobiety przechodzącej przez przejście dla pieszych. - Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 190letni mieszkaniec gminy Spiczyn kierujący Chevroletem potrącił kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. 71-letnia mieszkanka gminy Spiczyn z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Łęcznej - informuje aspirant sztabowy Magdalena Krasna, oficer prasowy KPP Łęczna.

Kierujący autem był trzeźwy; stracił prawo jazdy. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia i apelują o ostrożność. - Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności przez kierujących w pobliżu przejść dla pieszych. Piesi, także przed wejściem na przejście, mają obowiązek zachować szczególną ostrożność. Warto także zadbać o swoją widoczność. Nawet niewielki element odblaskowy może uratować nam życie - przypomina aspirant sztabowy Magdalena Krasna.