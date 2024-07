Kiedy koniec upałów? Znaczne ochłodzenie to kwestia godzin. Jeden szczegół popsuje pogodę

Wyraźna zmiana na początku tygodnia. IMGW prognozuje ochłodzenie

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), na początku trwającego tygodnia dojdzie zmiany pogody. Już wcześniej prognozy zakładały znaczne ochłodzenie w trzeciej dekadzie lipca. Zrobi się chłodniej, jednak zanim to nastąpi, w poniedziałek (22 lipca) nad Polską, z zachodu na wschód kraju, przemieszczać się "zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, który rozdzieli upalne powietrze zwrotnikowe na wschodzie od polarnego morskiego na zachodzie". Spodziewane są opady deszczu i burze, przed którymi IMGW wydało ostrzeżenia. Burze i deszcz przesuną się na wschód we wtorek (23 lipca). Pogodnie w zachodniej Polsce. Na termometrach maksymalnie od 20°C do 27°C. W kolejnych dniach sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu oraz z burzami. Lokalnie możliwy grad. Jak widać, radość z chłodniejszego powietrza zmącą częste opady. Dużo chłodniej nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. Temperatura od 10°C do 17°C, w ciągu dnia od 19°C do 25°C, tylko w środę we wschodniej Polsce do 27°C.

Pogoda na ostatni weekend lipca. Wrócą upały

Co z pogodą w ostatni weekend lipca? Jeszcze w tym miesiącu upały wrócą do Polski. W sobotę (27 lipca) pogodnie na przeważającym obszarze kraju, jedynie we wschodnich regionach więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 21°C nad morzem do 29°C na Ziemi Lubuskiej. Upalnie zrobi się w niedzielę (28 lipca). Na południu kraju temperatura wzrośnie nawet do 34°C. Dużo chłodniej na Wybrzeżu, tam 21°C. W nocy na termometrach od 12°C do 20°C. W ciągu dnia pogodnie na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotny deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu porywisty, z kierunków zachodnich.

Upał w Polsce pod koniec lipca będzie krótkotrwały. Prognozy po weekendzie zakładają ponowne ochłodzenie i temperaturą maksymalną w granicach 20-26°C.

Źródło: IMGW

Średnioterminowa prognoza numeryczna💻 maksymalnej i minimalnej temperatury🌡️ powietrza +10 dni.ℹ️ Prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom, zwłaszcza w przypadku terminów odległych od terminu startu modelu (> 7 dni).#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/SG68JbzE2T— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) July 22, 2024