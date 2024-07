Taka będzie pogoda w poniedziałek, 22.07.2024. Prognoza IMGW

Noc z niedzieli na poniedziałek (21/22 lipca) niemal bezchmurna, jedynie na krańcach zachodnich przelotny deszcz możliwy nad ranem. Miejscami możliwe również burze, w trakcie których prognozowana suma opadów około 10 mm. Noc ciepła, na termometrach od 13-14°C na północnym wschodzie i na Podhalu. W centrum około 17°C w centrum. Najcieplej w zachodnich regionach, do 20°C. - Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h - informuje IMGW.

W poniedziałek (22 lipca) w ciągu dnia - jak prognozuje IMGW - "z zachodu Polski do centrum stopniowo przemieszczać się będzie strefa zachmurzenia umiarkowanego i dużego z przelotnymi opadami deszczu i miejscami burzami". - Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego, a na południowym wschodzie także dużego i tutaj lokalnie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów podczas burz od 20 mm do 30 mm - czytamy w komunikacie IMGW. Temperatura maksymalna na wybrzeżu od 20°C do 26°C. Na krańcach zachodnich temperatura od 23°C do 28°C, na obszarze od Pomorza Wschodniego po Suwalszczyznę od 25°C do 28°C. Na pozostałym obszarze przeważnie od 29°C do 33°C. - Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze przeważnie słaby, zmienny. Podczas burz porywy do 80 km/h - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW