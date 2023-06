Karolinka poleci na operację do USA! Udało się zebrać ponad milion złotych

41-latek wparował do restauracji. Zjadł i nie zapłacił. Grozi mu 10 lat więzienia

W zbiórce na siepomaga.pl wzięło udział prawie 19 tys. osób, a to jedynie ci, których zarejestrował system. Dobrych ludzi było znacznie, znacznie więcej. Osób które wrzucały pieniądze do puszek w czasie licytacji, koncertów, meczów (włączyli się wszyscy sportowcy Lublina, od piłkarzy po rugbistów), kiermaszów, itp. było tysiące, może dziesiątki tysięcy. Tylko oni to wiedzą i teraz mogą świętować sukces, bo udało się zebrać potrzebną sumę.

Przypomnijmy. Maleństwo urodziło się z ciężką wadą serduszka, które mówiąc najprościej nie daje sobie rady z natlenianiem krwi i życie dziewczynki wisi na włosku. Ratunkiem jest operacja w USA, która kosztuje grubo ponad milion złotych. Ale od czego są dobrzy ludzie, których nie brakuje? Serduszko Karolci - prościej się nie da. Tak nazwano zbiórkę pieniędzy dla malutkiej lublinianki. Od samego początku "Serduszko Karolci" bije wyjątkowo mocno - już odbyło się dziesiątki zbiórek: na piknikach, kiermaszach, meczach, pod kościołami, na Starym Mieście w Lublinie, dosłownie wszędzie.

Akcja zbierania potrzebnych pieniędzy trwała od marca. W połowie maja na koncie było ponad 830 tys. złotych. Finisz zadziwił chyba wszystkich! - Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za pomoc w zbieraniu pieniędzy na naprawienie mojego serduszka-świruska, jesteście superfajni! - w imieniu dziewczynki pisze jej mama, a już od siebie dodaje: "Dzięki Wam, już niedługo moja NAJDROŻSZA córeczka poleci do Stanów Zjednoczonych na operację serduszka. Zabieg, który ma przejść, nosi nazwę "cone procedure," czyli operacja metodą stożka. Lekarze ułożą zniekształconą zastawkę trójdzielną w serduszku Karolci w kształt stożka, by mogła funkcjonować tak, jak zastawka trójdzielna w zdrowym sercu. "Cone" po angielsku oznacza "stożek" lub "ROŻEK", a "ice cream cone" to lody w wafelku - opowiada. - Dlatego jedz loda za zdrowie Karolci! I pamiętaj: Lody zjedzone z Karolcią nie tuczą.

Gdzie i jak nadal można pomóc Karolince?

Strona na siepomaga.pl

Dane do przelewu tradycyjnego:

Dane odbiorcy:

Fundacja Siepomaga

Pl. Władysława Andersa 3

61-894 Poznań

Numer rachunku:

44 2490 1028 3587 1000 0025 4292

Tytułem:

Darowizna Karolina

----

Strona Facebooku Karolci

Instagram Karolci

Licytacje na Facebooku