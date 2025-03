Podejrzany o zabicie żony i teściowej Mirosław B. trafi do zakładu psychiatrycznego

Lublin. Rusza 12. edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydują, na co pójdą pieniądze z miejskiej kasy

Autor:

Stoją przy polskich drogach od lat, często niepozorne, lecz pełne historii. Kapliczki, krzyże i inne figury tego typu to nie tylko symbole wiary, ale również swego rodzaju świadkowie wielu wydarzeń historycznych i lokalnych. Przez dekady owe obiekty stanowiły integralną część polskiego krajobrazu, ale z biegiem czasu zaczęły być coraz bardziej zapominane. Właśnie dlatego Fundacja Chaber Polski postanowiła ocalić je od zapomnienia, organizując kolejny już raz konkurs fotograficzno-faktograficzny, dzięki któremu jeszcze więcej osób dowie się o tych wyjątkowych miejscach w naszym kraju.

Fundacja Chaber Polski organizuje akcję społeczną. "Polskie Kapliczki, Krzyże i Figury Przydrożne"

Tegoroczny konkurs "Polskie Kapliczki, Krzyże i Figury Przydrożne" rozpoczął się 6 stycznia i na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 września, więc pozostało jeszcze trochę czasu. Fundacja Chaber Polski już po raz 9 postanowiła zorganizować owe zmagania, mając na celu ocalenie od zapomnienia wyjątkowych miejsc w Polsce, a dokładnie przydrożnych kapliczek czy krzyży.

Jeśli lubisz fotografować i chcesz podzielić się wyjątkowymi zdjęciami kapliczek, ten konkurs jest dla Ciebie! Nie musisz być profesjonalnym fotografem – wystarczy pasja i wrażliwość na detale. Możesz uchwycić niezwykłe ujęcia: malownicze kapliczki o poranku i o zachodzie słońca,

ukryte wśród drzew i pól,

zapomniane, ale wciąż pełne magii,

bogato zdobione lub skromne, ale o głębokim znaczeniu - czytamy na stronie organizatora, przydroznekapliczki.pl.

W konkursie może wziąć udział każdy, wyróżniono jedynie 3 kategorie wiekowe uczestników: 0-17 lat, 18-60 lat i 61+ lat. Chcąc zgłosić swoją pracę do konkursu, należy przesłać odpowiednie pliki do organizatorów na ich stronie internetowej, dokładnie opisać daną kapliczkę, krzyż bądź figurę i podać lokalizację. Obrady jury nastąpią w listopadzie 2025 roku i wtedy również odbędzie się gala finałowa. Zwieńczeniem konkursu będzie wydanie kalendarza oraz we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną stworzenie interaktywnej mapy Polskie Kapliczki, Krzyże i Figury Przydrożne.

Uczestnicy nadsyłają zdjęcia kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, opatrzone w miarę możliwości szczegółowym opisem, ukazującym lata powstania kapliczki, dokładną lokalizację (współrzędne GPS, link do google maps lub dokładny opis umiejscowienia), jej fundatora, historię okolicy itp. Publikacja nadesłanych prac na stronie internetowej odbywa się raz w tygodniu, w niedzielę po południu lub częściej - czytamy na stronie organizatora, przydroznekapliczki.pl.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy kilka fotografii kapliczek, krzyży i figur. Zachęcamy do sprawdzenia!

Kapliczka Maryjna 1884 roku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd