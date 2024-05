Cud czy nie cud?

Jezusa z Parczewa ciągle widać. Nadal jest miejscem kultu? "Może ktoś powinien to wyjaśnić"

Minął rok, odkąd na jednym z drzew w Parczewie pojawił się, jak twierdzą mieszkańcy, wizerunek Jezusa. Na miejscu nie ma już gapiów ani pielgrzymów, a o Jezusie z Parczewa pamiętają nieliczni. Przedstawiciele Kościoła już wcześniej przekonywali, że na dębie nie doszło do żadnego cudu, ale potrzeba było czasu, by większość ludzi przestała w to wierzyć.