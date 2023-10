Martwy noworodek w torbie na zakupy. Matka oskarżona o zabójstwo

29-letnia Magdalena P. nie przyznaje się do zabójstwa noworodka, którego ciało znaleziono w torbie na zakupy. Taki zarzut postawiła jej Prokuratura Okręgowa w Zamościu, która właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kobiecie. Do zdarzenia doszło w domu na terenie gminy Izbica 2 października 2021 r., a 29-latka sama trafiła później do szpitala w stanie ciężkim. Co mówią śledczy o swoich ustaleniach wobec oskarżonej?

- Zażywając uprzednio produkty o właściwościach poronnych oraz substancję psychotropową, wywołała przedwczesną akcję porodową w 33. tygodniu ciąży, poza szpitalem w warunkach domowych. Następnie, bezpośrednio po urodzeniu dziecka z objawami niedotlenienia, wbrew prawnemu obowiązkowi podjęcia opieki nad noworodkiem, po odcięciu pępowiny nie wezwała fachowej pomocy medycznej - której noworodek wymagał wskutek wcześniactwa - doprowadzając go do śmierci - powiedziała w rozmowie z PAP Anna Rębacz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Magdalena P. była poczytalna w momencie popełnienia czynu - tak twierdzą biegli psychiatrzy. Kobieta nie przyznała się do zarzutu, ale śledczy nie ujawniają treści jej wyjaśnień. Została objęta dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.