Jechał 157 km/h na terenie zabudowanym. Pirat zatrzymany

Ciężko powiedzieć, gdzie dokładnie śpieszył się 25-latek, ale pewno jest jedno: zdecydowanie przekroczył prędkość, będzie musiał słono zapłacić, pogodzić się z punktami karnymi, a co najbardziej bolesne przez najbliższe trzy miesiące nie będzie mógł jeździć. Młody kierowca pędził bowiem swoim audi ponad 150 km/h na terenie zabudowanym! (gdzie przypomnijmy maksymalna prędkość wynosi 50 km/h). Na tym jednak nie koniec tej historii - 25-latek postanowił znaleźć wymówkę swojej niebezpiecznej jazdy i powiedział policjantom, że "ma dobry samochód, dlatego nawet nie poczuł tak dużej prędkości…”. To jednak na nic się nie zdało. 25-latek otrzymał 15 punktów karnych, będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Funkcjonariusze po raz kolejny podkreślają, że zbyt szybka jazda może doprowadzić do prawdziwej tragedii. - Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, również tych ze skutkiem śmiertelnym, jest wciąż nadmierna prędkość. Dlatego mundurowi nie pobłażają kierującym, którzy lekceważą przepisy w zakresie ograniczenia prędkości.