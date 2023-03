Jarosław już nie wróci do domu. Zwłoki 42-latka znaleziono na polu. Tragiczny finał poszukiwań

Uwiodła emeryta i zaprosiła go do domu. 70-latek długo o tym nie zapomni

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 42-letniego mężczyzny, który pod koniec lutego wyszedł z domu i zaginął. W czwartek (23 marca) przed godziną 17 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednym z pól rolnych w gminie Wyryki znaleziono zwłoki. Jak się okazało, był to poszukiwany mężczyzna. - Na miejscu pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włodawie pracowali włodawscy funkcjonariusze. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej celem ustalenia przyczyny jego śmierci - informuje oficer prasowy KPP we Włodawie.

