Gwałtowne burze uderzą w woj. lubelskie. IMGW ostrzega przed gradem i silnym wiatrem

IMGW alarmuje: Te powiaty w woj. lubelskim są zagrożone burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował alerty pierwszego stopnia dla wybranych obszarów województwa lubelskiego.

Zagrożenie dotyczy następujących powiatów:

biłgorajskiego,

janowskiego,

kraśnickiego,

lubelskiego,

opolskiego,

puławskiego,

ryckiego,

oraz samego Lublina.

Synoptycy przewidują, że wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu rzędu 20 mm oraz wiatr w porywach osiągający prędkość do 75 km/h. Miejscami niewykluczone są również opady niewielkiego gradu.

Jak zaznacza IMGW, alert pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą skutkować stratami materialnymi, a także stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.

Największe zagrożenie burzami po południu i wieczorem

Według informacji przekazanych przez synoptyków, pierwsze zjawiska burzowe mogą zacząć się formować już w okolicach południa. Największe natężenie komórek burzowych przewidywane jest jednak na godziny popołudniowe oraz wieczorne.

Taka sytuacja baryczna wynika z faktu, że Polska znajduje się pod wpływem ośrodka niskiego ciśnienia, który wędruje nad północno-zachodnimi regionami kraju. Przynosi on ze sobą zafalowany chłodny front atmosferyczny oraz strefy zbieżności wiatru, które stanowią doskonałe środowisko do rozwoju burz. Dodatkowo, przed frontem wciąż zalega ciepła i niestabilna termodynamicznie masa powietrza.

Eksperci od pogody prognozują, że zjawiska burzowe mogą pojawić się na sporym obszarze Polski. Zazwyczaj będą to jednak pojedyncze komórki burzowe lub niezbyt silnie zorganizowane struktury wielokomórkowe.

Spodziewane ulewy i wichury w woj. lubelskim

Zgodnie z modelami pogodowymi, w trakcie przechodzenia burz może spaść od 10 do 20 mm wody, a punktowo sumy opadów mogą sięgnąć nawet 25-30 mm. Niemniej jednak, to silne porywy wiatru, osiągające prędkość rzędu 60-80 km/h, mogą stanowić największe zagrożenie.

Meteorolodzy biorą również pod uwagę ewentualność wystąpienia drobnego gradu, którego średnica nie powinna przekroczyć 2 cm. Apeluje się do kierowców i mieszkańców o zachowanie szczególnej czujności, zwłaszcza w drugiej połowie dnia.

Warto dodać, że alerty burzowe nie ograniczają się tylko do województwa lubelskiego – wydano je także dla Mazowsza, Świętokrzyskiego, Małopolski oraz Podkarpacia. Ze względu na przewidywaną dużą dynamikę zmian pogodowych w regionie lubelskim, zaleca się systematyczne śledzenie najnowszych prognoz i komunikatów udostępnianych przez IMGW i inne służby meteo.

Kosmici wylądowali na Lubelszczyźnie?

