Policyjny pościg za rowerem! Pijany 61-latek wylądował w stawie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-05-10 19:22

Pił, a potem jechał wężykiem na rowerze, a kiedy zauważył, że zwrócił na siebie uwagę policjantów, rzucił się do ucieczki! Pościg za 61-latkiem zakończył się... w stawie. Pijany mężczyzna wjechał prosto do wody. Z niej trafił do radiowozu. Teraz odpowie za jazdę na rowerze po pijanemu i ucieczkę przed policyjną kontrolą.

ucieczka pijanego rowerzysty

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Pijany rowerzysta uciekał przed policją. Wpadł z rowerem do wody

Policjanci z Biłgoraja patrolowali ulice, gdy nagle zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał na to, że może być pijany. Postanowili zatrzymać go do kontroli. Mężczyzna, widząc radiowóz, zaczął jednak tylko przyspieszać. Wjechał na boczną gruntową drogę i próbował uciec. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów funkcjonariusze zrównali się z rowerzystą. W czasie próby ominięcia policyjnego samochodu 61-latek uszkodził lusterko radiowozu. Chwilę później stracił panowanie nad rowerem i z impetem wpadł do niewielkiego stawu. Policjanci pomogli mężczyźnie wydostać się z wody. Następnie wyciągnęli na brzeg także jego rower.

Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia funkcjonariuszy. Mieszkaniec gminy Księżpol miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. 61-latek odpowie teraz przed sądem. Policja przypomina, że jazda rowerem po alkoholu jest niebezpieczna i może prowadzić do groźnych wypadków. W tym przypadku skończyło się na nieplanowanej kąpieli i uszkodzonym radiowozie.

Co grozi za jazdę na rowerze po pijanemu?

W Polsce jazda rowerem po alkoholu jest wykroczeniem. Kara zależy od tego, ile alkoholu miał w organizmie rowerzysta. W stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat do 1000 zł, w stanie nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila, grozi mandat do 2500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być wyższa. Sąd może też doliczyć koszty postępowania. Obecnie za jazdę rowerem po alkoholu nie odbiera się automatycznie prawa jazdy, ale w wyjątkowych sytuacjach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Jeżeli pijany rowerzysta spowoduje wypadek albo zagrożenie na drodze, mogą dojść kolejne zarzuty — na przykład za spowodowanie kolizji.

Sonda
Czy zakładasz na głowę kask, gdy jedziesz rowerem?
QUIZ. Kto wynalazł radio, telefon i rower? Nawet dziecko to wie. Masz 50 proc. szans na dobrą odpowiedź
Pytanie 1 z 10
Kto wynalazł radio?
Lubelskie. Wypadek z udziałem rowerzysty
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROWERZYSTA
BIŁGORAJ