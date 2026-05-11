Kiedyś nadawano je chłopcom z burzą loków. W Polsce to imię nosi ponad 2 tys. osób

Rodzice chętnie wracają do dawnych imion

Obecnie w naszym kraju można natrafić na wiele rzadkich imion, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu wybierano znacznie częściej. Część z nich posiada głębokie korzenie i fascynujące znaczenia, często odnoszące się do ludzkiej aparycji, cech charakteru czy starych wierzeń. Dziś dorośli coraz chętniej sięgają po takie rozwiązania, chcąc zapewnić swoim pociechom maksymalną unikalność. Doskonałym przykładem nieco zapomnianego wyboru jest Kryspin, który według etymologów wiązał się z posiadaniem kręconych włosów.

Imię Kryspin i jego łacińskie pochodzenie

Imię to wywodzi się bezpośrednio z języka łacińskiego i bazuje na określeniu "crispus", co w dosłownym tłumaczeniu oznacza kędzierzawy, kręcony bądź falowany. W przeszłości nazywano tak przede wszystkim dzieci charakteryzujące się bujną burzą loków. Na ziemie polskie to określenie dotarło za sprawą chrześcijaństwa i kultu świętych. Mowa tu głównie o świętym Kryspinie i Kryspinianie, czyli powszechnie znanych patronach szewców oraz rzemieślników wykonujących prace manualne.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nietypowe imiona w rejestrze PESEL, nosi je tylko kilka kobiet

47

Ile osób w Polsce nosi imię Kryspin?

Mimo że współcześnie trudno spotkać osobę o tym imieniu, wciąż widnieje ono w krajowych rejestrach. Zgodnie z aktualnymi danymi, w Polsce żyje obecnie ponad 2 tysiące mężczyzn o imieniu Kryspin. Ostatnie lata pokazują jednak wyraźny spadek zainteresowania tym wyborem wśród młodych matek i ojców. W 2025 roku nazwano tak zaledwie dwóch nowonarodzonych chłopców, natomiast w 2020 roku na taką decyzję zdecydowało się 14 rodziców.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

QUIZ. Sobotnia ortografia. To dyktando wyrwie Cię z kapci! Jest mega trudne! Pytanie 1 z 12 Wskaż poprawnie napisane zdanie: Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się w te i we wte bohater naszej historii - ponadtrzydziestoletni Joachim. Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się wte i wewte bohater naszej historii - ponad trzydziestoletni Joachim. Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się wte i wewte bohater naszej historii - ponadtrzydziestoletni Joachim. Następne pytanie

Zmieniające się trendy wśród najpopularniejszych imion w Polsce

Wybór imienia dla dziecka od lat odzwierciedla zmieniające się gusta i trendy wśród rodziców. W Polsce niesłabnącą popularnością cieszą się zarówno klasyczne, ponadczasowe imiona, jak i nowoczesne propozycje inspirowane kulturą popularną czy zagranicznymi trendami. Co roku publikowane rankingi pokazują, które imiona najczęściej pojawiają się w aktach urodzenia, a które stopniowo odchodzą w zapomnienie. W naszym poprzednim artykule można sprawdzić, jakie imiona dominowały w 2025 roku: To były najpopularniejsze imiona w 2025 roku. Ranking może zaskoczyć.