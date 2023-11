W czasie wakacji w lasach zaczynają pojawiać się pierwsze grzyby. W lasach Lubelszczyzny można znaleźć wiele rodzajów grzybów. Tego typu wyjście to ciekawy pomysł na weekend, który pomoże zrelaksować się po tygodniu pracy. Gdzie najlepiej wybrać się do lasu, żeby zapełnić koszyk dorodnymi grzybami?

Zastanawiacie się, gdzie w woj. lubelskim szukać grzybów? Nasz region jest wymarzonym miejscem do tego! Wśród najczęściej wymienionych miejsc, które polecają internauci są:

Lasy Janowskie;

lasy wokół Szastarki;

Lasy Kozłowieckie;

lasy w okolicach Pawłowa;

lasy w okolicach Czemiernik;

lasy Okuninki;

okolice Ludmiłówki;

okolice Dęblina;

Lubicie zbierać grzyby? To na pewno zgodzicie się, że wymaga to dużej wiedzy i doświadczenia! Grzyby, co do których nie jesteś pewien, możesz zawsze przynieść do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące.