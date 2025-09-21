Grzybiarz znalazł drona w lesie! Wojsko już wie, co to za maszyna

− To jest dron typu Gerbera, czyli ten tzw. wabik − powiedział rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula.

Sprawą zajęła się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu. Po zakończeniu wstępnych czynności dochodzeniowych, śledztwo ma zostać przekazane do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Szczegóły dotyczące drona znalezionego w Lubelskiem

Dron typu Gerbera, nazywany również „wabikiem”, to bezzałogowy statek powietrzny o specyficznym przeznaczeniu. Jego konstrukcja i parametry techniczne są dostosowane do zadań, które ma realizować. Niestety, dokładne informacje na temat specyfikacji technicznej i zastosowań drona Gerbera nie zostały ujawnione w komunikacie prasowym.

Niezależnie od tego, znalezienie tego typu maszyny w pobliżu zabudowań mieszkalnych budzi pewne obawy. Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie na terenie województwa lubelskiego odnaleziono już kilkanaście podobnych obiektów, co dodatkowo podsyca niepokój wśród lokalnej społeczności.

Seria niepokojących znalezisk w województwie lubelskim

Odkrycie drona w Sulmicach to kolejne w serii podobnych incydentów, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie województwa lubelskiego. W nocy z czwartku na piątek Żandarmeria Wojskowa informowała o znalezieniu w miejscowości Choiny szczątków rakiety, która prawdopodobnie została użyta do zestrzelenia drona.

Major Stanula zaznaczył wówczas, że najprawdopodobniej są to szczątki rakiety polskiej. − Jest to przedmiotem oględzin i badań − dodał. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych.

Warto również przypomnieć, że we wrześniu polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony podczas nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wówczas uruchomiono procedury obronne, a drony stanowiące bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

Od tamtego czasu w województwie lubelskim odnaleziono szczątki drona lub rakiety już w 12 miejscach.

Rosyjskie drony spadły w Polsce. Relacja mieszkanek miejscowości Wyryki