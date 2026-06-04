Groźny wypadek 14-latków na hulajnodze. Pędzili, runęli na asfalt

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-04 22:13

Dwóch 14-letnich chłopców trafiło do szpitala po upadku z elektrycznej hulajnogi w miejscowości Rudy pod Puławami. Nastolatkowie pędzili na jednym jednośladzie i w pewnym momencie stracili panowanie nad pojazdem. Jak wykazały policyjne ustalenia, żaden z rannych nie miał kasku ochronnego.

hulajnoga

i

Autor: Wpadington/ Getty Images

Wypadek na hulajnodze w gminie Końskowola. Nastolatkowie trafili do szpitala w Lublinie

We wtorek na ulicy Pompy w miejscowości Rudy na terenie gminy Końskowola doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem dwóch nastolatków. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mieszkaniec Puław i chłopak z gminy Końskowola wspólnie jechali jedną hulajnogą elektryczną. Czternastolatkowie rozwinęli znaczną prędkość, jadąc się od strony Puław w kierunku miejscowości Rudy. W pewnej chwili nastolatkowie całkowicie stracili kontrolę nad hulajnogą, a ona przewróciła się. Chłopcy z impetem upadli na twardą jezdnię. Zostali ranni.

Pierwszej pomocy leżącym na asfalcie poszkodowanym udzielił pracownik cywilny Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Mężczyzna przypadkowo zauważył całe zdarzenie, natychmiast ruszył na ratunek i wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. Po szybkim przybyciu załogi karetki ranni chłopcy zostali zabezpieczeni i przetransportowani do szpitala w Lublinie, gdzie zatrzymano ich na obserwację. Mundurowi ustalili, że żaden z czternastolatków nie miał na głowie kasku ochronnego. 

Sonda
Czy użytkownicy hulajnóg elektrycznych jeżdżą rozważnie?

Nowe przepisy dla osób jeżdżących na hulajnogach. Policja przypomina zasady i ostrzega przed mandatami

Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy, zgodnie z nimi osoby przed ukończeniem 16. roku życia mają obowiązek korzystania z kasków podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Jeśli nieletni zignoruje ten wymóg, na jego rodzica lub prawnego opiekuna może zostać nałożony mandat w wysokości 100 złotych. Policjanci przypominają też, że hulajnoga elektryczna z założenia służy do transportu tylko jednej osoby. Podróżowanie we dwójkę utrudnia zachowanie równowagi i często prowadzi do tragedii. 

Biały Dunajec. 11-latek bez kasku nie zapanował nad hulajnogą elektryczną. Mogło dojść do tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
HULAJNOGA