Groźny wypadek 14-latków na hulajnodze. Pędzili, runęli na asfalt

Wypadek na hulajnodze w gminie Końskowola. Nastolatkowie trafili do szpitala w Lublinie

We wtorek na ulicy Pompy w miejscowości Rudy na terenie gminy Końskowola doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem dwóch nastolatków. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mieszkaniec Puław i chłopak z gminy Końskowola wspólnie jechali jedną hulajnogą elektryczną. Czternastolatkowie rozwinęli znaczną prędkość, jadąc się od strony Puław w kierunku miejscowości Rudy. W pewnej chwili nastolatkowie całkowicie stracili kontrolę nad hulajnogą, a ona przewróciła się. Chłopcy z impetem upadli na twardą jezdnię. Zostali ranni.

Pierwszej pomocy leżącym na asfalcie poszkodowanym udzielił pracownik cywilny Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Mężczyzna przypadkowo zauważył całe zdarzenie, natychmiast ruszył na ratunek i wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. Po szybkim przybyciu załogi karetki ranni chłopcy zostali zabezpieczeni i przetransportowani do szpitala w Lublinie, gdzie zatrzymano ich na obserwację. Mundurowi ustalili, że żaden z czternastolatków nie miał na głowie kasku ochronnego.

Sonda Czy użytkownicy hulajnóg elektrycznych jeżdżą rozważnie? Tak Nie

Nowe przepisy dla osób jeżdżących na hulajnogach. Policja przypomina zasady i ostrzega przed mandatami

Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy, zgodnie z nimi osoby przed ukończeniem 16. roku życia mają obowiązek korzystania z kasków podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Jeśli nieletni zignoruje ten wymóg, na jego rodzica lub prawnego opiekuna może zostać nałożony mandat w wysokości 100 złotych. Policjanci przypominają też, że hulajnoga elektryczna z założenia służy do transportu tylko jednej osoby. Podróżowanie we dwójkę utrudnia zachowanie równowagi i często prowadzi do tragedii.