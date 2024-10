Grobowe rezerwacje na cmentarzach. Polacy stawiają nagrobki bez daty śmierci!

Ciało 42-letniej kobiety w mieszkaniu! Jej 17-letni syn zabrany nieprzytomny do szpitala

Co tam się stało?

Człowiek umierał na chodniku. Wszyscy widzieli, nikt nie pomógł. Uratowała go policjantka, która szła do sklepu

Mieli go pilnować, a poszli spać?! Szokujące kulisy ucieczki groźnego mordercy Bartłomieja B. "Ciężkie zaniedbanie"

wracamy do sprawy!

Groby bez daty śmierci. Na polskich cmentarzach jest ich coraz więcej

Polacy na przestrzeni lat zmienili nieco podejście do pochówku. Coraz częściej zauważa się, iż jeszcze za życia ludzie wykupują sobie miejsca na cmentarzu. Okazuje się jednak, że w ostatnim czasie zaczęto również stawiać sobie groby, na których co prawda, widnieje imię i nazwisko oraz data urodzin, lecz nie ma daty śmierci, bowiem dana osoba jeszcze żyje. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyną owego zjawiska jest najprawdopodobniej zarówno chęć nieobarczania bliskich, jak i chęć zapewnienia sobie komfortu po śmierci. Zakup miejsca na cmentarzu oraz nagrobka to jednak nie lada wyzwanie finansowe - na jaki wydatek należy więc się przygotować? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny za miejsca na cmentarzach rosną! Najdrożej jest w miastach

Ludzie decydują się jeszcze za życia na zakup miejsca na cmentarzu mimo tego, iż ceny do najtańszych nie należą. Jakiś czas temu owe wartości postanowił sprawdzić portal Fakt.pl i okazuje się, że koszta uzależnione są w dużej mierze od lokalizacji.

Najdrożej jest w większych miastach, czyli na przykład w Krakowie, gdzie za ceny wywoławcze zaczynają się od 15 982 zł. We Wrocławiu natomiast według danych z 2023 roku za grób ziemny jednomiejscowy na 20 lat zapłacimy 1300 zł. Jeśli jednak mowa o parcelach rodzinnych, tutaj kwota wzrasta do 4 600 zł. W stolicy najdrożej będzie jeśli wybierzemy Powązki Wojskowe, bowiem to koszt około 13 tys. zł.

Nieco taniej jest w Łodzi, gdzie stworzono jeden, ujednolicony kosztorys dla wszystkich nekropolii w mieście, a ceny przedstawiamy poniżej:

Grób jednomiejscowy - 637,20 zł

Grób dwumiejscowy w kierunku pionowym - 961,20 zł

Grób trzymiejscowy w kierunku pionowym - 1 317,60 zł

Grób dwumiejscowy w kierunku poziomym - 1 274,40 zł

Grób trzymiejscowy w kierunku poziomym - 1 900,80 zł

Grób dziecięcy - 302,40 zł

Grób dla noworodka - 151,20 zł

Grób urnowy rodzinny - 378,00 zł.