Grafiki na mikołajki 2023. Pobierz bezpłatne kartki na 6 grudnia 2023. Zobacz i wyślij znajomym!

Grafiki z życzeniami na mikołajki 2023. Najlepsze grafiki do pobrania za darmo

Grafiki mikołajkowe - piękne i kolorowe obrazki z życzeniami. Mikołajki to czas, kiedy wręczamy swoim bliskim drobne prezenty. Z reguły są to ulubione słodycze. 6 grudnia jest także dobrą okazją do składania sobie życzeń. Od teraz możemy zrobić to za pośrednictwem internetu. Przygotowaliśmy propozycje różnorodnych grafik, które możesz wysłać swoim znajomym na Facebooku lub SMS-em. Zobacz gotowe obrazki do pobrania za darmo! Mamy najlepsze grafiki mikołajkowe 2023!

Życzenia mikołajkowe 2023 - gotowe rymowanki i śmieszne wierszyki 6.12.2023

Jedzie Mikołaj, jedzie saniami,

wielki ma wór z prezentami.

Obdarowuje tylko grzeczne dzieci,

kto niegrzeczny z rózgą do domu poleci.

Kto jednak grzeczny, pojedzie saniami

gdzie same święta wesołe przed nami!

Obfitych w prezenty mikołajek życzy...

***

***

Dużo prezentów od Mikołaja

żeby Twoja siostra była grzeczna,

żeby Droga była mleczna,

żebyś do mnie napisała

i buziaczka mi przysłała.

Wesołych mikołajek!

***

Świętego w kominie,

prezentów po szyję,

zielonej choinki,

prezentów trzy skrzynki!

Udanych mikołajek życzy...

***

