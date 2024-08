Górnik Łęczna. Zapaść kobiecej piłki nożnej. Co się dzieje?

- Każdy mecz trwa z reguły 90 minut, a wygrywa ten co strzeli więcej bramek. Tu nie ma filozofii. Trzeba pracować. To nie jest dobry poziom jak to określił trener na kobiecą pikę nożną. „Górniczki” nie były w tak fatalnej formie od lat. Coś się stało w tej drużynie i trzeba to szybko naprawić, bo te mecze ogląda się z coraz większym żalem. Dziewczyny próbowały walczyć, ale nie wygramy meczu jak będziemy „popełniać wymuszone czy niewymuszone błędy” jak to określała trener. Błąd to błąd. A tych jest za dużo, względem drużyny przeciwnej i za mało bramek. I tyle. Jest źle. Koniec - podsumował nasz rozmówca związany z kobiecą sekcją piłki nożnej w Górniku Łęczna.