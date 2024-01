Do zdarzenia doszło w piątek, 29 grudnia, po południu we Włodawie (woj. lubelskie). Po godzinie 17:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o leżącym na chodniku mężczyźnie. Jak ustalono, pięciu mężczyzn pobiło 40-latka, gdyż zwrócił im uwagę, by nie rzucali petardami. Poszkodowany mężczyzna doznał obrażeń ciała i głowy. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala.

- Szczegółowo przekazany rysopis sprawców, poczynione ustalenia ze świadkami zdarzenia a także zabezpieczony monitoring doprowadziły do szybkiego zatrzymania sprawców - informuje asp. sztab. Kinga Zamojska-Prystupa z włodawskiej policji. - Mężczyźni w wieku od 23 do 41-lat trafili do policyjnego aresztu. Wszyscy byli nietrzeźwi.

Cała piątka usłyszała zarzuty pobicia. 32, 37 i 41-latek zostali objęci dozorem policyjnym połączonym z zakazem kontaktowania się oraz zbliżania się do pokrzywdzonego, zaś wobec 23 oraz 27-latka Sąd Rejonowy we Włodawie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Dodatkowo, ostatni z mężczyzn dopuścił się przestępstwa pobicia w warunkach recydywy.

- Zgodnie z kodeksem karnym za pobicie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. A w przypadku czynu popełnionego w recydywie może zostać zwiększona o połowę - dodaje asp. sztab. Kinga Zamojska-Prystupa.

