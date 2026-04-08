Gastronomia przy S19. Rozstrzygnięto przetarg na MOP Radawiec

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-04-08 13:32

Kierowcy podróżujący trasą S19 mogą wkrótce liczyć na nową ofertę gastronomiczną. Na MOP Radawiec powstanie punkt z jedzeniem, który ma przyciągnąć zarówno podróżnych, jak i mieszkańców regionu. Wiadomo już, kto będzie odpowiadał za jego prowadzenie i co znajdzie się w menu.

Autor: GDDKiA w Lublinie/ Materiały prasowe

Kto wygrał przetarg na MOP Radawiec?

Największe zainteresowanie i najwyższą stawkę czynszu odnotowano w przypadku MOP Radawiec przy jezdni w kierunku Lublina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „Habanero Kebab” Falcon Karolina Sokół z Lubartowa. Jak udało się dowiedzieć Spotted Lublin, przedsiębiorca zaproponował miesięczny czynsz w wysokości 5100 zł netto.

To właśnie ta oferta okazała się najlepsza spośród wszystkich zgłoszeń, co oznacza, że znana w regionie marka rozszerzy swoją działalność o nową lokalizację przy jednej z ważniejszych tras w województwie.

Znana marka w nowym miejscu

Dla wielu mieszkańców Lubelszczyzny Habanero Kebab to dobrze rozpoznawalna firma. Punkty tej marki działają już w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 69A oraz w Lublinie przy ul. Turystycznej 1. Teraz przedsiębiorcy postanowili skierować swoją ofertę do klientów mobilnych – kierowców i podróżnych korzystających z trasy S19.

Jak czytamy w informacji przekazanej przez firmę, planowane jest uruchomienie food trucka, który będzie funkcjonował bezpośrednio na terenie MOP-u. To rozwiązanie pozwoli na szybkie i wygodne serwowanie posiłków osobom będącym w trasie.

Co będą mogli zjeść kierowcy?

Menu nowego punktu nie będzie zaskoczeniem dla fanów tej marki. Główną propozycją mają być kebaby serwowane z food trucka. Jak poinformowała firma w mediach społecznościowych, już wkrótce ich pojazd gastronomiczny stanie na stałe przy trasie S19 w kierunku Rzeszowa na MOP Radawiec.

– Oficjalnie chcemy przekazać informację, że już wkrótce nasz foodtruck będzie na stałe przy trasie S19 w kierunku Rzeszowa na MOP Radawiec. Jest ogromny parking, altany oraz plac zabaw dla dzieci, do tego będzie najlepszy kebab – piszą właściciele na fanpage’u.

Nowa inwestycja to nie tylko jedzenie, ale także udogodnienia dla podróżnych. Duży parking, miejsca do odpoczynku oraz infrastruktura dla rodzin z dziećmi mogą sprawić, że MOP Radawiec stanie się popularnym punktem postoju na trasie.

TRASA S19
S19