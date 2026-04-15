Fortuna uśmiechnęła się do mieszkańca woj. lubelskiego. Duża wygrana na loterii

Szczęśliwa kolektura w Łukowie

Zwycięski zakład zawarto w punkcie LOTTO przy ul. Piłsudskiego 5 w Łukowie. To właśnie tam padła wygrana w wysokości dokładnie 362 395,20 zł. Choć Mini Lotto nie oferuje tak wysokich kumulacji jak inne gry liczbowe, trafienie wszystkich liczb wciąż oznacza bardzo konkretną sumę. Dla zwycięzcy to z pewnością jeden z najważniejszych momentów ostatnich tygodni.

Conrado Moreno zdradza szczegóły: „tak będzie wyglądać nowe studio LOTTO". Szykują się duże zmiany

Lubelskie na fali wygranych

To kolejny przykład, że szczęście sprzyja mieszkańcom regionu. W ostatnim czasie na Lubelszczyźnie regularnie odnotowywane są wysokie wygrane w grach liczbowych. Łuków dołącza tym samym do miejscowości, które w ostatnich tygodniach znalazły się na mapie szczęścia. Tego typu informacje przyciągają uwagę graczy i pokazują, że nawet mniejsze miejscowości mogą przynieść duże wygrane.

Mini Lotto wciąż popularne

Mini Lotto pozostaje jedną z najchętniej wybieranych gier liczbowych w Polsce. Decyduje o tym przede wszystkim niska cena zakładu oraz częste losowania. Choć wygrane są niższe niż w największych grach, ich regularność sprawia, że wielu graczy decyduje się spróbować szczęścia właśnie w tej formule.

W gry LOTTO można grać nie tylko w kolekturach, ale także przez internet oraz w aplikacji mobilnej. Zwycięzcy z Łukowa pozostaje pogratulować i życzyć kolejnych szczęśliwych trafień mieszkańcom regionu.

