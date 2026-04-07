Festiwal Wschód Kultury zmienia miejsce. Wiemy, gdzie zagrają Inne Brzmienia

Festiwal Inne Brzmienia w Parku Ludowym

Najbliższa odsłona muzycznego święta została zaplanowana na okres od 2 do 5 lipca 2026 roku. Słuchacze z najdalszych zakątków globu spotkają się tym razem w Parku Ludowym, który na kilka dni stanie się tętniącym życiem centrum alternatywnych brzmień.

Przenosiny imprezy wynikają bezpośrednio z trwającego remontu dotychczasowej bazy festiwalowej. Słynne Błonia pod Zamkiem, gdzie wydarzenie odbywało się przez wiele sezonów i na trwałe zrosło się z kulturalnym krajobrazem Lublina, przechodzą obecnie proces kompleksowej rewitalizacji.

Podobnie jak w poprzednich latach uczestnicy nie zapłacą za udział w koncertach, ponieważ wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia będzie całkowicie darmowy.

Therapy? i Kap Bambino na festiwalu Wschód Kultury

Organizatorzy odsłonili już pierwsze karty dotyczące programu artystycznego nadchodzącej edycji. Publiczność zobaczy na scenie kultową grupę Therapy?, zespół Dead Bob prowadzony przez Johna Wrighta z formacji Nomeansno, a także projekt Backengrillen stworzony przez Matsa Gustafssona i muzyków zespołu Refused.

Line-up wzbogaci się o występy francuskiego duetu Kap Bambino, amerykańskiej ekipy Dälek oraz rotterdamskiego składu Tramhaus, grającego muzykę post-punkową. Fani niekonwencjonalnych brzmień docenią z kolei eksperymentalny projekt przygotowany wspólnie przez Leilę Bordreuil i Drew McDowalla.

Impreza nie rezygnuje ze swojego otwartego charakteru, oferując mieszankę hardcoru, punku, muzyki elektronicznej, a nawet rapu i jazzowych improwizacji. Fani mogą być pewni, że mimo nowej przestrzeni festiwal Inne Brzmienia nie straci swojego wyjątkowego klimatu.

Przebudowa Błoni pod Zamkiem potrwa do 2027 roku

Modernizacja dawnego placu festiwalowego stanowi ważny etap przygotowań miasta do objęcia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Władze Lublina udostępniły już plac budowy wykonawcy, czyli spółce Garden Designers, a robotnicy rozpoczęli pierwsze działania w terenie.

Inwestycja obejmuje ponad 4 hektary gruntu i zakłada budowę nowoczesnego obszaru do rekreacji. Architekci zaplanowali liczne ścieżki dla rowerzystów i pieszych, a także obiekty do wspinaczki, plenerową siłownię oraz tor do gry w bule. Cała infrastruktura zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a z nowych stref aktywności skorzystają mieszkańcy w każdym wieku.

Dopełnieniem całości będą ławki, poidełka, stojaki na rowery oraz punkty naprawcze. Sam koszt prac budowlanych oszacowano na ponad 17 milionów złotych, podczas gdy wartość całkowita projektu przekracza 22 miliony złotych, a wielki finał robót przewidziano na 2027 rok.

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

