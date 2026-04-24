Festiwal Pierogów 2026 w Bychawie. Znamy datę i pełny program wydarzenia

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-04-24 14:03

Festiwal „W Krainie Pierogów” w Bychawie od lat przyciąga tłumy mieszkańców regionu i turystów. Organizatorzy ujawnili już szczegóły tegorocznej edycji – znamy datę, harmonogram koncertów oraz listę artystów, którzy pojawią się na scenie.

Pierogi

Autor: artellliii72/ Pixabay.com

Kiedy odbędzie się Festiwal Pierogów 2026?

Bychawski festiwal „W Krainie Pierogów” tradycyjnie odbędzie się na stadionie miejskim i – jak co roku – zapowiada się na jedną z największych imprez plenerowych w regionie. W 2026 roku wydarzenie zaplanowano na niedzielę 31 maja. Tego dnia zabawa ruszy pełną parą, a organizatorzy liczą na bardzo wysoką frekwencję.

Dla wielu uczestników kluczową informacją jest to, że wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia towarzyszące pozostaje całkowicie bezpłatny. To właśnie darmowy charakter imprezy sprawia, że Festiwal Pierogów w Bychawie cieszy się ogromną popularnością i co roku przyciąga tysiące gości.

Gwiazdy na scenie i dokładny harmonogram

Organizatorzy opublikowali pełny skład artystów, którzy wystąpią podczas XXIII edycji festiwalu. Na scenie pojawią się zarówno znane zespoły disco polo, jak i wykonawcy znani z telewizyjnych programów muzycznych.

Harmonogram koncertów prezentuje się następująco:

  • 16:00 – Zespół TOP GIRLS
  • 18:20 – Zespół News
  • 20:00 – Zespół Muzyczny Prezydent
  • 21:00 – Zespół Baciary

To jednak nie wszystko. W trakcie wydarzenia zaplanowano również występy zespołów działających przy Bychawskim Centrum Kultury, w tym Klubu Seniora, Podkowiaków – Męskiego Zespołu Wokalnego, Gminnej Orkiestry Dętej „Henryczki” oraz zespołu Bychawianie. Na scenie pojawią się także zaprzyjaźnione grupy Słowianki i Dziewidły, a także dziecięce zespoły taneczne i wokalne.

Impreza dla wszystkich – i to za darmo

Festiwal „W Krainie Pierogów” od lat uchodzi za jedno z najbardziej dostępnych wydarzeń w okolicach Lublina. Brak biletów wstępu sprawia, że na stadionie miejskim w Bychawie spotykają się całe rodziny, mieszkańcy regionu i goście z dalszych części Polski.

Organizatorzy nie ukrywają, że tegoroczna edycja może przyciągnąć rekordową liczbę uczestników. Mocny line-up artystyczny oraz bezpłatny charakter wydarzenia to połączenie, które niemal gwarantuje pełne trybuny. Wszystko wskazuje na to, że stadion w Bychawie ponownie wypełni się do ostatniego miejsca.

Festiwal Pierogów to nie tylko muzyka i koncerty, ale przede wszystkim wspólne świętowanie w wyjątkowej atmosferze. Organizatorzy zachęcają: „Bądźcie tam razem z nami – nie może was zabraknąć”.

Galeria zdjęć 22
Sonda
Które pierogi lubisz najbardziej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYDARZENIA ŚWIAT
FESTIWAL