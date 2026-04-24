Festiwal Pierogów 2026 w Bychawie. Znamy datę i pełny program wydarzenia

Kiedy odbędzie się Festiwal Pierogów 2026?

Bychawski festiwal „W Krainie Pierogów” tradycyjnie odbędzie się na stadionie miejskim i – jak co roku – zapowiada się na jedną z największych imprez plenerowych w regionie. W 2026 roku wydarzenie zaplanowano na niedzielę 31 maja. Tego dnia zabawa ruszy pełną parą, a organizatorzy liczą na bardzo wysoką frekwencję.

Dla wielu uczestników kluczową informacją jest to, że wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia towarzyszące pozostaje całkowicie bezpłatny. To właśnie darmowy charakter imprezy sprawia, że Festiwal Pierogów w Bychawie cieszy się ogromną popularnością i co roku przyciąga tysiące gości.

Gwiazdy na scenie i dokładny harmonogram

Organizatorzy opublikowali pełny skład artystów, którzy wystąpią podczas XXIII edycji festiwalu. Na scenie pojawią się zarówno znane zespoły disco polo, jak i wykonawcy znani z telewizyjnych programów muzycznych.

Harmonogram koncertów prezentuje się następująco:

16:00 – Zespół TOP GIRLS

18:20 – Zespół News

20:00 – Zespół Muzyczny Prezydent

21:00 – Zespół Baciary

To jednak nie wszystko. W trakcie wydarzenia zaplanowano również występy zespołów działających przy Bychawskim Centrum Kultury, w tym Klubu Seniora, Podkowiaków – Męskiego Zespołu Wokalnego, Gminnej Orkiestry Dętej „Henryczki” oraz zespołu Bychawianie. Na scenie pojawią się także zaprzyjaźnione grupy Słowianki i Dziewidły, a także dziecięce zespoły taneczne i wokalne.

Impreza dla wszystkich – i to za darmo

Festiwal „W Krainie Pierogów” od lat uchodzi za jedno z najbardziej dostępnych wydarzeń w okolicach Lublina. Brak biletów wstępu sprawia, że na stadionie miejskim w Bychawie spotykają się całe rodziny, mieszkańcy regionu i goście z dalszych części Polski.

Organizatorzy nie ukrywają, że tegoroczna edycja może przyciągnąć rekordową liczbę uczestników. Mocny line-up artystyczny oraz bezpłatny charakter wydarzenia to połączenie, które niemal gwarantuje pełne trybuny. Wszystko wskazuje na to, że stadion w Bychawie ponownie wypełni się do ostatniego miejsca.

Festiwal Pierogów to nie tylko muzyka i koncerty, ale przede wszystkim wspólne świętowanie w wyjątkowej atmosferze. Organizatorzy zachęcają: „Bądźcie tam razem z nami – nie może was zabraknąć”.

