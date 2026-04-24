Budowa obwodnicy Chełma z unijnym wsparciem. GDDKiA ujawnia potężną kwotę dofinansowania

Unijne miliony z programu FEnIKS dla GDDKiA

Rzecznik instytucji Szymon Piechowiak poinformował o oficjalnym przypieczętowaniu umowy finansowej. Jest to już dwudziesty kontrakt zrealizowany ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Całkowita wartość projektów wspartych w ramach tej inicjatywy przekroczyła 28 miliardów złotych, z czego unijna dotacja to blisko 12,4 miliarda złotych.

Stworzenie nowej trasy wokół Chełma pochłonie łącznie 646 milionów złotych. Suma ta uwzględnia przygotowanie projektu, wykupienie niezbędnych terenów oraz same roboty budowlane. Europejskie wsparcie zasili ten cel bardzo konkretną kwotą rzędu 225 milionów złotych.

Budżet unijnego mechanizmu na lata 2021-2027 wynosi przeszło 24 miliardy euro. Pieniądze te są systematycznie przeznaczane na rozbudowę nowoczesnej sieci transportowej, walkę z globalnymi zmianami klimatycznymi oraz szeroko pojętą ochronę środowiska.

Budowa obwodnicy Chełma opóźniona. Nowy termin oddania trasy

Maszyny budowlane wyjechały na plac boju w lipcu 2023 roku. Początkowe plany zakładały finisz prac w 2025 roku, jednak główny wykonawca poprosił o przesunięcie tego terminu. Zaktualizowany harmonogram Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wskazuje, że kierowcy ostatecznie skorzystają z trasy w pierwszej połowie 2027 roku.

Północne obejście miasta będzie liczyć prawie 13,8 kilometra długości. Inżynierowie zaplanowali stworzenie czterech bezkolizyjnych skrzyżowań: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów i Chełm Wschód. Architektura drogi uwzględnia również postawienie trzech dużych mostów, dziewięciu wiaduktów oraz dziewiętnastu bezpiecznych korytarzy dla dzikiej zwierzyny.

Drogowcy zbudują dodatkowo specjalną kładkę dla pieszych w rejonie Horodyszcza oraz sieć 20 kilometrów lokalnych tras dojazdowych. Węzeł Chełm Północ zostanie też docelowo wyposażony w nowoczesną bazę odpowiedzialną za bieżące utrzymanie drogi ekspresowej.

Trasa S12 połączy Piaski z ukraińskim Dorohuskiem

Omawiana inwestycja stanowi zaledwie fragment potężnego szlaku ekspresowego S12, biegnącego od węzła Piaski aż do granicznego Dorohuska. Docelowo nowa, szybka arteria osiągnie łączną długość około 75 kilometrów i jest realizowana w czterech niezależnych etapach.

Urzędnicy wydali już kluczowe dokumenty dla wybranych fragmentów. W lutym wojewoda lubelski dał zielone światło na realizację dziesięciokilometrowego odcinka Piaski–Dorohucza, natomiast w marcu formalnie zatwierdzono odcinek Chełm–Dorohusk. Drogowcy liczą, że do końca bieżącego roku uda się całkowicie zamknąć formalności ZRID dla fragmentu Dorohucza–Chełm.

Równolegle wciąż powstaje projekt dla najkrótszego wycinka trasy w okolicach miejscowości Dorohucza. W tym konkretnym miejscu projektanci musieli nanieść pilne poprawki na mapy, ponieważ w planowanym pasie drogowym nieoczekiwanie odkryto niebezpieczne wysypisko odpadów przemysłowych.

Obwodnica Chełmca otwarta

