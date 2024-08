Długi weekend w sierpniu. Wrócą upały i groźne burze

Czwartek (15 sierpnia) dla wielu z nas będzie wolny od pracy. Tego dnia obchodzimy Święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wolny 15 sierpnia może być okazją do długiego weekendu, pod warunkiem wzięcia wolnego w piątek (16 sierpnia). Cztery dni wolnego to dobra okazja na krótki urlop i wyjazd. Czy pogoda na to pozwoli? Prognozy są niekorzystne.

Temperatura z każdym kolejnym dniem ma wzrastać, jednak w połowie sierpnia do Polski wrócą burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje niebezpieczne zjawiska na krańcach zachodnich naszego kraju już w środę (14 sierpnia). W czwartek (15 sierpnia) burze i deszcz pojawić się mają w całym kraju. Będzie ciepło, na termometrach od 23°C do nawet 32°C. Potwierdzają się zatem wcześniejsze prognozy IMGW, zapowiadające wysokie temperatury w połowie sierpnia.

Zanim nastąpi długi weekend, przed nami deszczowy piątek (9 sierpnia), z możliwymi burzami we wschodniej Polsce. - Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Burze możliwe są już od godzin porannych - informuje IMGW. Ciepło, na termometrach od 22-23°C na południowym wschodzie i miejscami nad morzem do 27°C na zachodzie. Nieco chłodniej w górach, około 20°C. W sobotę (10 sierpnia) pogoda podobna do tej w piątek, ale już bez burz. Temperatura maksymalna od 20-22°C na północy i na obszarach podgórskich Karpat do 27°C na południowym zachodzie. W niedzielę (11 sierpnia) pogoda podzieli Polskę na słoneczny zachód i południe oraz deszczowy wschód i północ. Tam też najchłodniej, od 20°C do 23°C na termometrach. Na pozostałym obszarze kraju temperatura maksymalna od 24°C do 26°C.

Po weekendzie słonecznie i bez opadów. Nad morzem zaledwie 19-21°C. W pasie pojezierzy do 23°C do 25°C, a na pozostałym obszarze od 25°C do 28°C.