Farciarz z Hrubieszowa rozbił kumulację! Ustawił się na wiele lat

Główna wygrana padła w punkcie Lotto przy ul. Ludnej. To również pierwsza "szóstka", którą odnotowano w tej kolekturze. Liczby, które szczęśliwy gracz zakreślił na kuponie, pokrywały się z tymi, które zostały wylosowane podczas wtorkowego Studia Lotto. Były to: 2, 7, 9, 24, 27 i 30. Oznaczało to tylko jedno - rozbitą kumulację i główną wygraną w kwocie 3 998 854,90 zł.

Co można zrobić z takimi pieniędzmi. Mówiąc krótko - można ustawić się do końca życia, albo co najmniej na kilka najbliższych lat i spełnić wiele marzeń, np. nowy samochód, mieszkanie, podróż w najbardziej egzotyczne zakątki świata. Możliwości jest naprawdę wiele, a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

