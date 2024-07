Fala ciepła zmierza do Polski. Będą burze i deszcz? [Prognoza IMGW na 20.07.2024]

Upały i burze wracają? Prognoza IMGW na 20.07.2024. Temperatura i opady

Jak prognozuje IMGW, w sobotę (20 lipca) nadal "obszar Europy w pasie od Bałtyku po Bałkany pozostanie w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia". - Centrum wyżu kształtującego pogodę w naszym kraju pozostanie nad Danią. Do kraju napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, na zachodzie i południu kraju z domieszką powietrza zwrotnikowego - czytamy w komunikacie IMGW. Czy to oznacza powrót upałów, burz i deszczu do Polski? Poniżej szczegóły prognozy IMGW na 20.07.2024.

Noc z piątku na sobotę (19/20 lipca) niemal bezchmurna. Uwaga na mgły, które nad ranem w północnej Polsce mogą ograniczyć widzialność do 500 m, a w kotlinach górskich do 300 m. Noc ciepła, na termometrach od 12°C do 16°C. Cieplej jedynie w zachodniej Polsce, tam temperatura w granicach 17-18°C. Słaby, zmienny wiatr. W ciągu dnia nadal pogodnie. Najchłodniej nad morzem, około 20°C. W górach termometry pokażą od 24°C. W centrum - 27°C. We wschodniej Polsce 29°C. Upalnie na południu i zachodzie kraju, tam 30°C. - Wiatr słaby, w północnej połowie kraju północny, w południowej zmienny - informuje IMGW.