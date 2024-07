Uderzenie gorąca już w ten weekend. Wiemy, gdzie będzie najcieplej

Prognoza pogody IMGW. W weekend 19-21 lipca wrócą upały

Jak informowaliśmy wcześniej w naszym serwisie, końcówka lipca w Polsce upłynie pod znakiem znacznego ochłodzenia. Upały będą w odwrocie i znajdziemy nieco więcej wytchnienia. Jednak zanim to nastąpi, czeka nas bardzo gorący weekend. Po nieco łagodniejszym środku tygodnia, w najbliższy weekend (19-21 lipca) temperatury znów wzrosną. Fala gorąca wedrze się do Polski od zachodu. Jak wynika z prognozy numerycznej, opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w piątek (19 lipca) najcieplej będzie na krańcach zachodnich. Tam, według scenariusza GFS, temperatura wzrośnie do 29°C. Na pozostałym obszarze kraju równie ciepło, od 24°C do 27°C. Jeszcze cieplej będzie w sobotę (20 lipca). W zachodnich województwach gdzieniegdzie możliwe upały i temperatura powyżej 30°C, natomiast na pozostałym obszarze 25-28°C. W niedzielę (21 lipca) upał już w Polsce zachodniej, południowej i centralnej. Tam powyżej 30°C, bez upałów jedynie na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą 27-28°C.

Ochłodzenie po weekendzie. Duże spadki temperatury

Gorące powietrze zostanie z nami jeszcze w poniedziałek (22 lipca). Natomiast od wtorku (23 lipca) znaczne ochłodzenie, najpierw w zachodniej i centralnej Polsce. W kolejnych dniach już w całym kraju temperatura maksymalna do 25°C. Więcej szczegółów o radykalnej zmianie w pogodzie pod koniec lipca, znajdziecie w artykule Wiemy, kiedy skończą się upały w Polsce. Radykalna zmiana w pogodzie, jest data