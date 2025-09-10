Ekspertka zabrała głos po ataku rosyjskich dronów. Porusza ważną kwestię. Chodzi o dzieci.

Atak i prowokacja rosyjskich dronów w Polsce

W trakcie ataku Rosji na terytorium Ukrainy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. W Sejmie Donald Tusk powiedział, że ok. godz. 23.30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej nad Polską. Ostatnie - ok. 6.30. Wszystkie media, portale mówią tylko o tym. Słowa dron, bezpieczeństwo, atak odmieniane są przez wszystkie przypadki.

Romana Otto, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, terapeutka rodzin z Chodzieży, apeluje, by nie czekać, aż dzieci dowiedzą się o sytuacji w kraju od innych dzieci czy z telewizji bądź internetu. - Oczywiście rodzic powinien najpierw sam zdobyć wiedzę w wiarygodnych źródłach - mówi Super Expressowi Romana Otto.

Taka rozmowa z dzieckiem nie powinna odbywać się przed snem, ale w ciągu dnia, w bezpiecznej dla dziecka przestrzeni. Nie powinien nam też towarzyszyć pośpiech, bo dziecko po podjęciu przez nas tematu, może mieć wiele pytań oraz może odczuwać szeroki wachlarz emocji od niepokoju, zdenerwowanie czy lęk. Ekspertka nie ma wątpliwości, że rozmowę trzeba zacząć od wytłumaczenia tego, co się wydarzyło.

Na co zwrócić uwagę przy rozmowach z dzieckiem?

Oczywiście formę przekazu należy dostosować do wieku dziecka, pamiętając, że już nawet dzieci wczesnoszkolne poruszają się w wirtualnej przestrzeni i czerpią wiedzę z różnych źródeł. Dlatego można z dziećmi podjąć również rozmowę na temat weryfikowania źródeł, odróżniania opinii od faktów, ale też wytłumaczyć mechanizm działania plotki. - Można powiedzieć, w jaki sposób plotka powstaje, dlaczego ludzie je tworzą i uprzedzić dziecko, żeby było w tej kwestii ostrożne właśnie przy temacie rosyjskich dronów - mówi nam specjalistka.

Ekspertka dodaje, że ważne jest nie tylko, co mówimy, ale również w jaki sposób. Nasza postawa w jej trakcie powinna być pewna, stanowcza, spokojna. Zadbajmy o nasz ton głosu. Pamiętajmy, że to dorosły musi pokazać dziecku, że jest jego opiekunem i że dziecko jest przy dorosłym bezpiecznie - tłumaczy psycholożka, która dodaje, że należy też obserwować w trakcie rozmowy postawę dziecka. - Może się kulić, szeroko otwierać oczy - mówi Otto. W trakcie rozmów z dzieckiem o sytuacji z dronami ekspertka zaleca, by nie okłamywać, że ta sytuacja to błahostka.

- Można powiedzieć, że my również jesteśmy zdenerwowani, ale są ludzie, instytucje, kraje, które współpracują, by poradzić sobie z tym kryzysem - mówi naszej dziennikarce Romana Otto, która dodaje, że w przypadku tak ważnych rozmów ważna jest perspektywa „tu i teraz”.

- Porozmawiajmy z dziećmi, że niepokój w takiej sytuacji jest normalny, ale warto też zapewnić, że nic mu nie grozi, ale że z każdymi emocjami można przyjść do dorosłych i poprosić o wsparcie - wyjaśnia psycholożka, akcentując, że uciekanie przed tym tematem to najgorsze z możliwych rozwiązań.

Warto zwrócić uwagę na treści w internecie, które docierają do najmłodszych i w najgorętszym okresie zadbać, by dostęp do mediów społecznościowych i niesprawdzonych materiałów wideo w sieci był ograniczony.