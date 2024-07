Eksperci nie zostawiają złudzeń. To stanie się we wtorek! Męczący upał i groźne burze [Prognoza IMGW na 16.07.2024]

Męczący upał, a potem groźne burze. Taka będzie pogoda we wtorek, 16.07.2024

Jak już informowaliśmy przy okazji prognozy pogody na najbliższy tydzień, najbardziej gwałtownych zjawisk należy spodziewać się we wtorek (16 lipca). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zwraca uwagę na chłodny front, "poprzedzony linią zbieżności, na której formować się będą lokalnie gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem".

W nocy z poniedziałku na wtorek (15/16 lipca) będzie jeszcze dość spokojnie. Więcej ciemnych chmur jedynie na północy i południowym wschodzie kraju. Tam możliwe lokalne burze i przelotny deszcz. Miejscami na wschodzie krótkotrwała mgła, która może ograniczać widzialność do 300 metrów. Noc ciepła, na termometrach od 15°C na Suwalszczyźnie do 21°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W burzach porywy wiatru do 65 km/h.

Wtorek (16 lipca) będzie dniem deszczowym i burzowym. Lokalnie możliwe również opady gradu. - Prognozowana wysokość opadów w burzach od 20 mm do 40 mm, a w pasie od Mazowsza po Śląsk i Małopolskę do 60 mm - zapowiada IMGW. Zrobi się gorąco. Temperatura maksymalna na zachodzie i północy od 25°C do 30°C, na pozostałym obszarze od 30°C do 35°C. Znacznie chłodniej na zachodnim wybrzeżu, tam około 22°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, od zachodu skręcający na zachodni. W burzach porywy wiatru do 100 km/h - przewiduje IMGW. Synoptycy będą zapewne wydawać ostrzeżenia przed burzami i upałem.

