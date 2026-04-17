Ekipa filmowa na Lubelszczyźnie. Powstaje nowa ekranizacja słynnej polskiej powieści

Skierbieszowski Park Krajobrazowy pierwszym przystankiem filmowców

Województwo lubelskie gości obecnie ekipę pracującą nad nową ekranizacją kultowej książki Kornela Makuszyńskiego. Poniedziałek upłynął twórcom na intensywnych przygotowaniach i próbach, natomiast we wtorek padł pierwszy klaps na planie. Na początek kamery ruszyły w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym, gdzie filmowcy wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu, w tym malownicze wzgórza, pola oraz wąwozy.

Otoczenie to ma zbudować unikalny klimat produkcji i wyraźnie pokazać, że historia głównego bohatera zdecydowanie wykracza poza mury szkolnej klasy.

Mariusz Pujszo i Kordian Piwowarski obiecują dynamiczną akcję

Odświeżona wersja „Szatana z siódmej klasy” zaoferuje widzom solidną dawkę humoru oraz trzymającą w napięciu fabułę. Twórcy zapowiadają, że oprócz głównej zagadki kryminalnej na ekranie zobaczymy niezwykle spektakularne sceny.

8

– Ogólnie w filmie będzie się dużo działo: będą pościgi, adrenalina i wielka przygoda. Do produkcji zaangażowano grupy rekonstrukcyjne, kaskaderskie oraz szereg koni – zaznacza producent i aktor Mariusz Pujszo.

Za kamerą stanął Kordian Piwowarski, syn cenionego reżysera Radosława Piwowarskiego. Zespół realizacyjny kładzie nacisk na to, by film nie tylko dostarczył rozrywki, ale również zaskakiwał i mocno zapadł w pamięć publiczności.

Zdjęcia w Zamościu i data premiery kinowej filmu

Tereny zielone to nie jedyne lokalizacje wybrane przez produkcję. W czwartek ekipa filmowa przeniesie się do Zamościa, aby realizować kolejne ujęcia w okolicach zabytkowej Bramy Szczebrzeskiej. To znane miejsce na mapie Lubelszczyzny odegra ważną rolę w nowym obrazie.

Zasadniczy etap prac na planie zaplanowano na sierpień, a gotowe dzieło trafi na wielkie ekrany wiosną 2027 roku.

Kebab z Zenkiem Martyniukiem