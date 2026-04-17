Ekipa filmowa na Lubelszczyźnie. Powstaje nowa ekranizacja słynnej polskiej powieści

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-04-17 15:27

Województwo lubelskie po raz kolejny przyciągnęło filmowców. Właśnie rozpoczęły się tam zdjęcia do nowoczesnej adaptacji „Szatana z siódmej klasy”. Twórcy obiecują widowiskowe sceny, mnóstwo tajemnic i wielką przygodę dla widzów w każdym wieku.

Nowa wersja „Szatana z siódmej klasy”
Nowa wersja „Szatana z siódmej klasy” Nowa wersja „Szatana z siódmej klasy” Nowa wersja „Szatana z siódmej klasy” Nowa wersja „Szatana z siódmej klasy”
Skierbieszowski Park Krajobrazowy pierwszym przystankiem filmowców

Województwo lubelskie gości obecnie ekipę pracującą nad nową ekranizacją kultowej książki Kornela Makuszyńskiego. Poniedziałek upłynął twórcom na intensywnych przygotowaniach i próbach, natomiast we wtorek padł pierwszy klaps na planie. Na początek kamery ruszyły w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym, gdzie filmowcy wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu, w tym malownicze wzgórza, pola oraz wąwozy.

Otoczenie to ma zbudować unikalny klimat produkcji i wyraźnie pokazać, że historia głównego bohatera zdecydowanie wykracza poza mury szkolnej klasy.

Mariusz Pujszo i Kordian Piwowarski obiecują dynamiczną akcję

Odświeżona wersja „Szatana z siódmej klasy” zaoferuje widzom solidną dawkę humoru oraz trzymającą w napięciu fabułę. Twórcy zapowiadają, że oprócz głównej zagadki kryminalnej na ekranie zobaczymy niezwykle spektakularne sceny.

– Ogólnie w filmie będzie się dużo działo: będą pościgi, adrenalina i wielka przygoda. Do produkcji zaangażowano grupy rekonstrukcyjne, kaskaderskie oraz szereg koni – zaznacza producent i aktor Mariusz Pujszo.

Za kamerą stanął Kordian Piwowarski, syn cenionego reżysera Radosława Piwowarskiego. Zespół realizacyjny kładzie nacisk na to, by film nie tylko dostarczył rozrywki, ale również zaskakiwał i mocno zapadł w pamięć publiczności.

Zdjęcia w Zamościu i data premiery kinowej filmu

Tereny zielone to nie jedyne lokalizacje wybrane przez produkcję. W czwartek ekipa filmowa przeniesie się do Zamościa, aby realizować kolejne ujęcia w okolicach zabytkowej Bramy Szczebrzeskiej. To znane miejsce na mapie Lubelszczyzny odegra ważną rolę w nowym obrazie.

Zasadniczy etap prac na planie zaplanowano na sierpień, a gotowe dzieło trafi na wielkie ekrany wiosną 2027 roku.

