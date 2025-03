Dzień Świętego Patryka 2025. Historia zielonego święta Irlandczyków

Autor:

Spis treści

Dzień Świętego Patryka 2025

Dzień Świętego Patryka to jedno z tych świąt, które potrafi połączyć ludzi na całym świecie podczas radosnej celebracji. Święto swoje korzenie ma w Irlandii, gdzie pierwotnie było dniem upamiętniającym patrona kraju, czyli Świętego Patryka, który odegrał kluczową rolę w chrystianizacji państwa.

Według krążących legend św. Patryk jako młody chłopak został porwany, sprzedany do niewoli i pracował jako misjonarz. Pewnego dnia postanowił uciec i udał się do swojego domu rodzinnego, lecz z czasem powrócił do Irlandii, by nieść Irlandczykom wiarę chrześcijańską. Co ciekawe, św. Patrykowi przypisuje się także użycie trójlistnej koniczyny do wypędzenia węży z Irlandii oraz do wyjaśnienia Tajemnicy Trójcy Świętej.

Kiedy jest Dzień Świętego Patryka?

Dzień Świętego Patryka jest irlandzkim świętem narodowym i religijnym, które co roku obchodzone jest 17 marca. Wówczas Irlandczycy mają dzień wolny od pracy i mogą świętować z najbliższymi osobami ten ważny moment w roku. Jak wyglądają obchody?

Jak obchodzi się Dzień Świętego Patryka?

Obecnie Dzień Świętego Patryka to już święto globalne, lecz 17 marca w szczególności na terenie całej Irlandii można natknąć się na okolicznościowe pochody i festyny. Najważniejszym wydarzeniem jest tam jednak Narodowa Parada Świętego Patryka, która ma miejsce w Dublinie - udział w niej bierze tysiące obywateli.

Tak jak wspominaliśmy Dzień Świętego Patryk obchodzony jest także w wielu innych krajach - w tym w Polsce! Dla przykładu w Lublinie 17 marca 2025 roku o godzinie 13 na placu Litewskim dzięki interaktywnemu Portalowi będzie można połączyć się z Dublinem i wziąć udział w Narodowej Paradzie Świętego Patryka. Dodatkowo wspomniany plac zostanie podświetlony na zielono, więc wieczorem warto wybrać się na spacer. W innych miastach w Polsce także organizowane są różnorakie przedsięwzięcia związane z Dniem Świętego Patryka - bardzo często tego dnia w restauracjach można skosztować typowych dla Irlandii dań, a wystrój obiektów jest zielony i przepełniony symbolami nawiązującymi do św. Patryka.

Dzień Świętego Patryka: symbole i ciekawostki

Dzień Świętego Patryka to jednak nie tylko parady i zielone ubrania - to święto pełne symboliki i ciekawych tradycji, które rozwinęły się na przestrzeni wielu lat. Poniżej przedstawiamy najważniejsze symbole związane z 17 marca:

Trójlistna koniczyna to najbardziej rozpoznawalny symbol Dnia Świętego Patryka. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, koniczyna miała być używana do wyjaśnienia tajemnicy Trójcy Świętej. Dziś jest ona narodowym symbolem szczęścia.

to najbardziej rozpoznawalny symbol Dnia Świętego Patryka. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, koniczyna miała być używana do wyjaśnienia tajemnicy Trójcy Świętej. Dziś jest ona narodowym symbolem szczęścia. Kolor zielony jest nieodłącznym elementem Dnia Świętego Patryka. Zielony ma symbolizować irlandzką przyrodę.

jest nieodłącznym elementem Dnia Świętego Patryka. Zielony ma symbolizować irlandzką przyrodę. Krasnoludek a dokładnie Leprechaun to postać z irlandzkiego folkloru - mały skrzat strzeże złotego garnca złota ukrytego na końcu tęczy. Według legendy jeśli ktoś złapie krasnoluda, ten musi spełnić jego trzy życzenia w zamian za wolność.

to postać z irlandzkiego folkloru - mały skrzat strzeże złotego garnca złota ukrytego na końcu tęczy. Według legendy jeśli ktoś złapie krasnoluda, ten musi spełnić jego trzy życzenia w zamian za wolność. Zielone piwo to stosunkowo nowa tradycja i symbol Dnia Świętego Patryka. 17 marca w wielu miejscach w Irlandii i nie tylko można skosztować zielonego napoju wyskokowego. Co ciekawe, jeszcze do lat 70. XX wieku Dzień Świętego Patryka był dniem wolnym od alkoholu.

Dzięki uprzejmości portalu Eska.pl w galerii zdjęć poniżej znajdziecie więcej ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji związanych z Dniem Świętego Patryka.

Sonda Planujesz świętować dzień świętego Patryka? Tak Nie

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd